Рихо Рыымус с гордостью хранит сшитый его бабушкой флаг, которому больше ста лет

Бабушке Рихо Дарье Рыымус было 23 года, когда создали Эстонскую Республику. Молодая женщина тут же взялась и сшила сине-черно-белый флаг. Дарья родилась и выросла в Петсеримаа в деревне Трески, которая теперь находится в черте Выруского уезда. В родных местах она нашла себе и мужа Романа. В семье родились два сына: отец Рихо Николай и его брат Александер.

Рихо Рыымус сменил руководящую должность на хлеб музыканта. Фото: Remo Tõnismäe / Scanpix

Многолетний директор Певческого поля теперь играет в бенде

Рихо Рыымус, который 24 года был директором Таллиннского Певческого поля, в последние годы работает музыкантом.

- У меня высшее музыкальное образование - консерватория. Раньше я играл в ансамбле "Vanaviisi", но два года назад создал свою группу "Rõõmusbänd". Благодаря этому у меня достаточно нагрузки, чтобы снова получать удовольствие от выступления на сцене. Я пишу песни, мы играем на мероприятиях, куда нас приглашают. На Яанов день у нас несколько выступлений подряд. В августе пригласили выступить в Люганузе, - описал он свою нынешнюю жизнь.

Рихо признался, что в бытность директором Певческого поля утратил мотивацию играть на инструменте.

- Если ты играешь в субботу вечером где-нибудь за пределами Тарту, то возвращаешься домой в пять утра, в воскресенье ты все еще сонливый, а в понедельник утром тебе нужно идти на работу, и ты думаешь: "Какого черта я это делаю?" Тогда-то все и прекратилось. Но теперь я снова с удовольствием занимаюсь музыкой и именно в том объеме, который мне по силам и нравится.

Уйдя с должности директора Певческого поля, он сначала искал равноценную работу, но не нашел.

- У меня был кризис идентичности, потому что я долгое время был связан с Певческим полем. И вдруг я стал просто человеком Рихо Рыымусом. Я больше не нашел такую же хорошую работу, и тогда жизнь предоставила мне новые возможности. Теперь я с гордостью говорю, что я обычный музыкант, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь. В какой-то степени я также являюсь предпринимателем, но не активным - мне не нужно каждый день работать в фирме, я больше занимаюсь управлением инвестициями, - сказал Рихо.