Проходивший в дождь веломарафон "Põlev Kivi" выиграл Пеэтер Пруус

Представляющий итальянский клуб "Torpado Südtirol MTB" Пеэтер Пруус преодолел 66-километровую дистанцию за 2.32.20. Ближайшего конкурента Герта Йыэяэра ("KoMo/Veloplus") на финише он опередил на две минуты 23 секунды. Ставший третьим Райдо Саар ("RedBike Team") примчался на финиш на четыре с лишним минуты позже победителя.

Среди женщин лучшей была Катаржина Сосна из национальной команды Литвы. Она преодолела трассу за 2.47.01, и обогнать ее сумели всего 32 спортсмена.

На нынешнем веломарафоне "Põlev Kivi" острую конкуренцию лучшим эстонским спортсменам составляли также велогонщики из России, Казахстана и Беларуси.

Веломарафон "Põlev Kivi" стал первым состязанием в восьмиэтапной серии велокроссов "Estonian Cup". Старт и финиш находились в Куртнаском молодежном лагере в деревне Консу в Алутагузе.

Главный организатор марафона Ахти Леппик подготовил для участников увлекательную и разнообразную трассу. Гонщики проехали в числе прочего мимо Пюхтицкого монастыря и старого сланцевого карьера. Однако большая часть трассы проходила по территории Куртнаского ландшафтного заповедника, где расположены 42 озера. "В других уголках Эстонии подобную трассу найти сложно", - констатировал Леппик.