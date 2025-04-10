Ида-Вирумааская серия забегов стартует в Нарва-Йыэсуу

Ида-Вируская серия забегов, которая стартует в Нарва-Йыэсуу в апреле и завершится Йыхвиским народным забегом в сентябре, охватит большинство городов и волостей Ида-Вирумаа. Этапы также пройдут в Кохтла-Ярве, Мяэтагузе, Люганузе и Тойла. Дистанции выбраны таким образом, чтобы их могли пробежать или пройти пешком и те, кто не тренируются каждый день, но ведут активный образ жизни и много двигаются.

Некоторые бегуны преодолевают почти все этапы, но одна из целей организаторов - привлечь на старт в каждом месте как можно больше местных жителей, ведь для некоторых это может быть первый опыт участия в массовом спортивном мероприятии. "Мы надеемся, что представители местных городских и волостных управ сами тоже выйдут на старт, а также будут побуждать местных жителей и спортивные клубы к участию. Мы хотим добиться того, чтобы участие в местном этапе стало делом чести для местного сообщества", - сказал Самбла.