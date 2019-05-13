Нарвская Кесклиннаская гимназия ждет ремонта и переезда

Ремонт и переоснащение Кесклиннаской гимназии (она переформируется в основную школу одновременно с открытием Нарвской госгимназии) оцениваются в 6,1 миллиона евро. Большую часть этой суммы, а именно 5,2 миллиона (85%), Нарва рассчитывает получить от государства. Соответствующее предложение города поддержано программой упорядочения сети основных школ в период 2014-2020 годов, реализуемой посредством фонда "Innove".

Как сообщили "Северному побережью" в отделе культуры и образования Нарвской горуправы, реновационные работы запланированы на период с июля 2020 по февраль 2022 года.

- На данный момент школа работает в обычном режиме, ведется набор учащихся во все школьные ступени. Сейчас точно известно, что весь следующий учебный год должен пройти в таком же обычном рабочем режиме, - сообщила представитель отдела Лариса Дегель.

По ее словам, есть несколько вариантов, куда переместят гимназию на время работ - и ни один из них еще не утвержден. Так что преждевременны разговоры о переезде конкретно в единое здание школы №6 и школы для взрослых по улице Пауля Кереса, 22.

- Пока мы не будем убеждены, что все проектные сроки соблюдаются и что все продвигается строго по графику, принимать конкретные решения будет преждевременно, - объясняет Дегель. - Нельзя допустить ситуацию, в которой здание школы может оставаться пустым, тогда как школа будет вынуждена работать в других помещениях - если непредвиденно затянутся сроки выполнения каких-либо проектных заданий, например, проведение архитектурного конкурса, проектирование, госпоставки и др.

Именно так получилось в Нарве в 2018 году с детским садом "Колобок" (ул. Харидузе, 30): летом его штат и воспитанников расселили по другим детсадам, однако капитальный ремонт здания не начался до сих пор - и неизвестно, начнется ли вовсе. "Северное побережье" писало об этом в январе.