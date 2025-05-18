Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер

Отдел управления судоходством Департамента транспорта ежедневно отслеживает движение судов в территориальных водах Эстонии и в воскресенье, 18 мая, обнаружил, что РФ задержала нефтяной танкер Green Admire, передает пресс-служба департамента.

Танкер под флагом Либерии вышел из порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды.

При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах.

Такой безопасный для судов маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией.