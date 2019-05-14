"Алиса" и Константин Кинчев дадут в Нарве общедоступный концерт

Почтенный шестидесятилетний рокер Константин Кинчев и его "Алиса" выйдут на сцену Дня города на Петровской площади Нарвы 1 июня в 20.00. Это станет кульминацией 8-го международного фестиваля современного искусства "Мост дружбы", ежегодно совмещаемого с празднованием дня рождения Нарвы.

Нарве исполнится 674 года: в 1345 году здешнее поселение официально получило права города от датского короля Вольдемара IV.

Фестиваль "Мост дружбы" пройдет в этом году с 30 мая по 2 июня. Он организуется и проводится традиционно в сотрудничестве Нарвской горуправы и петербургского учреждения театр-фестиваль "Балтийский дом". Президентом "Моста дружбы" является писатель-сатирик Семен Альтов, который, как известно, живет наравне и в Санкт-Петербурге, и в Нарва-Йыэсуу.

Занимающийся организацией концерта конкретно "Алисы" Григорий Малышкин, арт-директор нарвского центра культуры "Женева", подтвердил в комментарии "Северному побережью", что привезти эту легендарную группу было действительно непросто.

- Даже если посмотреть на интернет-сайте "Алисы" перечисление их концертов, то не увидишь, чтобы они когда-нибудь выступали на каких-нибудь Днях города, на таких мероприятиях они бывают редко, - отметил Малышкин.

Почему же для Нарвы сделано исключение? "Да хрен его знает! - отмахнулся Малышкин с улыбкой, но потом все же предположил: - Помогло наше радушие".

- На самом деле я хорошо знаю менеджмент этой команды, давно с ними работал, - добавил он.

Отдельный вызов представляют собой технические требования "Алисы" к сцене и звуку. По словам не вдающегося в технические подробности Малышкина, организаторам это все обходится недешево.

Зато никаких звездных замашек. "Это ведь рокеры, а они адекватные во всем", - заметил Малышкин.

Кроме того, по его рассказу, "Алиса" ведь даже не планирует ночевать в Нарве: их команда из 15 человек приедет из Санкт-Петербурга за несколько часов до концерта и уедет сразу после. Сам Константин Кинчев живет даже еще ближе - в одной из деревень Ленинградской области, примерно в ста километрах от Нарвы.

Свой новый альбом "Алиса" планирует представить только осенью, и на нарвской сцене планируют выступить в основном со старыми хитами. Публики будет, по мнению Малышкина, много. И какой бы ни оказалась погода, алисоманов она не испугает. "Я думаю, что Бог будет на нашей стороне и все будет хорошо", - заключил организатор.

Перед "Алисой" на сцену на Петровской площади Нарвы выйдет тоже известная петербургская эстрадная певица Татьяна Буланова.

Со всей программой нарвского фестиваля современного искусства "Мост дружбы" и конкретно Дня города 1 июня детально можно ознакомиться на веб-сайте: www.narva.ee.