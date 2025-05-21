В этом году рок-точку Дню химика поставит легендарный "Terminaator"

Группа "Terminaator" добавит завершающий роковый штрих крупнейшему народному празднику Кохтла-Ярве - семейному Дню химика, который состоится 31 мая.
Cемейный День химика 31 мая в городском парке Кохтла-Ярве
На главной сцене
15.15 Детские танцевальные коллективы
16.45 Молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии
18.00 Церемония награждения почетных химиков
18.45 Вечерний парад звезд: Герли Падар, Таня Михайлова, Койт Тооме, Артем Савицкий и духовой оркестр "Popsid"
21.00 Финал праздника: "Terminaator"
Спортивная зона
С 14.00: футбольный турнир, турнир по уличному баскетболу, перетягивание каната.
Детская зона
Открыто с 15.00 до 21.00: научные шоу, лазертаг, батуты, фейс-арт, мастер-классы.
Зона безопасности и образования
Открыто с 15.00 до 20.00
Экскурсии на завод "Petroter"
В 14.30, 15.30 и 16.30
Под руководством солиста и автора многих песен Яагупа Креэма группа, существующая уже 38 лет, завоевала сердца эстоноземельцев энергичными рок-композициями, такими как "Portselanist tüdruk" или "Muinasjutu mets", а также лирическими балладами, такими как "Torm" и "Juulikuu lumi". "Terminaator" выпустил десять студийных альбомов, два сборника и две концертные записи, написал музыку для двух мюзиклов и дважды выигрывал премию "Raadio 2" "Хит года". "Terminaator" дал около тысячи концертов. В 2022 году "Terminaator" отпраздновал свое 35-летие аншлаговым концертом в "Saku Suurhall", "крупнейшим рок-шоу Эстонии", на котором присутствовало около 8000 человек.
- Нам повезло, что мы всегда создавали музыку на эстонском языке, - сказал Яагуп Креэм в интервью "Eesti Päevaleht" несколько лет назад, назвав это одной из причин, которая помогла группе выжить так долго и найти поклонников среди нескольких поколений. - Если делаешь свое дело честно, не обманывая ни себя, ни слушателей, то я не вижу причин, почему песни должны как-то плохо стареть.
Перед "Terminaator" на сцену Дня химика, организованного крупной местной компанией "Viru Keemia Grupp", выйдут и другие яркие артисты. Концертную программу откроет молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с солистами. Оркестр прославился на всю страну прошлой зимой благодаря оригинальной рок-опере "Кохтла-Ярве", и где еще, как не на самом большом народном празднике Кохтла-Ярве, лучше всего исполнить некоторые песни из этого популярного спектакля. Но прозвучат и другие композиции.
В программе вечера также примут участие четыре популярных эстонских певца - Койт Тооме, Герли Падар, Таня Михайлова и Артем Савицкий, а также академический духовой оркестр Тартуского университета "Popsid".
Как обычно в День химика, и в этом году будет работать детская зона с батутами, мастер-классами и представлениями научного театра. На месте будут любимые персонажи - Сипсик, Лотте, Бруно. В этом году "VKG" также организовал конкурс детского рисунка "Приключения героев эстонских детских книг в Ида-Вирумаа", на который было прислано более 200 работ. Авторы лучших работ конкурса будут объявлены на большой сцене, а призы вручит известный иллюстратор детских книг Туулике Кивесту.
С темами образования и безопасности ознакомят гимназии Кохтла-Ярве и Йыхви, а также Ида-Вируская центральная больница, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны.
Состоятся турниры по футболу и уличному баскетболу и традиционное перетягивание каната в честь Дня химика.
В рамках семейного Дня химика горожане получат возможность побывать там, куда не каждый день можно попасть, - на заводе "Petroter". На трех экскурсиях можно будет своими глазами увидеть, как из сланца получают масло.