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В этом году рок-точку Дню химика поставит легендарный "Terminaator"

"Terminaator" выступал в Ида-Вирумаа в 2021 году на церемонии чествования учителей в Йыхвиском концертном доме, а также 31 мая на Дне химика.
"Terminaator" выступал в Ида-Вирумаа в 2021 году на церемонии чествования учителей в Йыхвиском концертном доме, а также 31 мая на Дне химика. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Группа "Terminaator" добавит завершающий роковый штрих крупнейшему народному празднику Кохтла-Ярве - семейному Дню химика, который состоится 31 мая.

Cемейный День химика 31 мая в городском парке Кохтла-Ярве

На главной сцене

15.15 Детские танцевальные коллективы

16.45 Молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии

18.00 Церемония награждения почетных химиков

18.45 Вечерний парад звезд: Герли Падар, Таня Михайлова, Койт Тооме, Артем Савицкий и духовой оркестр "Popsid"

21.00 Финал праздника: "Terminaator"

Спортивная зона

С 14.00: футбольный турнир, турнир по уличному баскетболу, перетягивание каната.

Детская зона

Открыто с 15.00 до 21.00: научные шоу, лазертаг, батуты, фейс-арт, мастер-классы.

Зона безопасности и образования

Открыто с 15.00 до 20.00

Экскурсии на завод "Petroter"

В 14.30, 15.30 и 16.30

Под руководством солиста и автора многих песен Яагупа Креэма группа, существующая уже 38 лет, завоевала сердца эстоноземельцев энергичными рок-композициями, такими как "Portselanist tüdruk" или "Muinasjutu mets", а также лирическими балладами, такими как "Torm" и "Juulikuu lumi". "Terminaator" выпустил десять студийных альбомов, два сборника и две концертные записи, написал музыку для двух мюзиклов и дважды выигрывал премию "Raadio 2" "Хит года". "Terminaator" дал около тысячи концертов. В 2022 году "Terminaator" отпраздновал свое 35-летие аншлаговым концертом в "Saku Suurhall", "крупнейшим рок-шоу Эстонии", на котором присутствовало около 8000 человек.

- Нам повезло, что мы всегда создавали музыку на эстонском языке, - сказал Яагуп Креэм в интервью "Eesti Päevaleht" несколько лет назад, назвав это одной из причин, которая помогла группе выжить так долго и найти поклонников среди нескольких поколений. - Если делаешь свое дело честно, не обманывая ни себя, ни слушателей, то я не вижу причин, почему песни должны как-то плохо стареть.

Перед "Terminaator" на сцену Дня химика, организованного крупной местной компанией "Viru Keemia Grupp", выйдут и другие яркие артисты. Концертную программу откроет молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с солистами. Оркестр прославился на всю страну прошлой зимой благодаря оригинальной рок-опере "Кохтла-Ярве", и где еще, как не на самом большом народном празднике Кохтла-Ярве, лучше всего исполнить некоторые песни из этого популярного спектакля. Но прозвучат и другие композиции.

В программе вечера также примут участие четыре популярных эстонских певца - Койт Тооме, Герли Падар, Таня Михайлова и Артем Савицкий, а также академический духовой оркестр Тартуского университета "Popsid".

Как обычно в День химика, и в этом году будет работать детская зона с батутами, мастер-классами и представлениями научного театра. На месте будут любимые персонажи - Сипсик, Лотте, Бруно. В этом году "VKG" также организовал конкурс детского рисунка "Приключения героев эстонских детских книг в Ида-Вирумаа", на который было прислано более 200 работ. Авторы лучших работ конкурса будут объявлены на большой сцене, а призы вручит известный иллюстратор детских книг Туулике Кивесту.

С темами образования и безопасности ознакомят гимназии Кохтла-Ярве и Йыхви, а также Ида-Вируская центральная больница, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны.

Состоятся турниры по футболу и уличному баскетболу и традиционное перетягивание каната в честь Дня химика.

В рамках семейного Дня химика горожане получат возможность побывать там, куда не каждый день можно попасть, - на заводе "Petroter". На трех экскурсиях можно будет своими глазами увидеть, как из сланца получают масло.

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