В этом году рок-точку Дню химика поставит легендарный "Terminaator"

Перед "Terminaator" на сцену Дня химика, организованного крупной местной компанией "Viru Keemia Grupp", выйдут и другие яркие артисты. Концертную программу откроет молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии с солистами. Оркестр прославился на всю страну прошлой зимой благодаря оригинальной рок-опере "Кохтла-Ярве", и где еще, как не на самом большом народном празднике Кохтла-Ярве, лучше всего исполнить некоторые песни из этого популярного спектакля. Но прозвучат и другие композиции.

В программе вечера также примут участие четыре популярных эстонских певца - Койт Тооме, Герли Падар, Таня Михайлова и Артем Савицкий, а также академический духовой оркестр Тартуского университета "Popsid".

Как обычно в День химика, и в этом году будет работать детская зона с батутами, мастер-классами и представлениями научного театра. На месте будут любимые персонажи - Сипсик, Лотте, Бруно. В этом году "VKG" также организовал конкурс детского рисунка "Приключения героев эстонских детских книг в Ида-Вирумаа", на который было прислано более 200 работ. Авторы лучших работ конкурса будут объявлены на большой сцене, а призы вручит известный иллюстратор детских книг Туулике Кивесту.

С темами образования и безопасности ознакомят гимназии Кохтла-Ярве и Йыхви, а также Ида-Вируская центральная больница, Спасательный департамент и Департамент полиции и погранохраны.

Состоятся турниры по футболу и уличному баскетболу и традиционное перетягивание каната в честь Дня химика.