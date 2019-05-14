Вс, 19.05.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

Телефоны помощи и информации в будущем получат единый номер

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

По словам генерального директора центра тревоги Кятлин Алвела, людям проще запомнить вместо четырех номеров один, а центру тревогу - проще информировать о нем общественность.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Как для вызова скорой помощи, полиции и спасателей нужно набирать номер 112, так и для телефонов помощи и информации центра тревоги будет установлен со следующего года единый номер.

Специалисты центра помощи и информации центра тревоги отвечают по телефону спасательной службы 1524, инфотелефону охраны окружающей среды 1313, телефону помощи местных самоуправлений 1345 и телефону дорожной информации 1510. Одна из целей телефонов помощи и информации - уменьшить нагрузку на номер 112, помогая людям в тех вопросах, когда нет угрозы для жизни, здоровья и имущества.

Количество звонков растет 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ