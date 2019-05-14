Телефоны помощи и информации в будущем получат единый номер

Специалисты центра помощи и информации центра тревоги отвечают по телефону спасательной службы 1524, инфотелефону охраны окружающей среды 1313, телефону помощи местных самоуправлений 1345 и телефону дорожной информации 1510. Одна из целей телефонов помощи и информации - уменьшить нагрузку на номер 112, помогая людям в тех вопросах, когда нет угрозы для жизни, здоровья и имущества.