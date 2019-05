Почему Маргус Линнамяэ это делает?

На прошлой неделе СМИ обошло краткое сообщение о том, что принадлежащая Маргусу Линнамяэ управляющая компания "UP Invest" продала бизнес на объявлениях, отделенный в начале года от бывшего концерна "Eesti Meedia", иностранному фондовому управляющему. Большинство медиапотребителей не обратили на это внимания, да и не должны были - приведенные в сообщении названия предприятий, начиная с продавца, то есть "UP Invest", и заканчивая покупателем, то есть "Apax Partners", были им неизвестны. Названия проданных сайтов объявлений тоже звучали не слишком знакомо. Вместе с тем собственник "UP Invest" и один из богатейших людей Эстонии Маргус Линнамяэ смог обставить свою деятельность так, что и он сам не слишком хорошо известен.