Сезон концертного дома завершит "Травиата" национальной оперы "Estonia"

"Травиату" часто считают оперой опер, классикой, которая не устаревает.

С середины 19-го века она покоряла публику во всем мире и стала одной из любимейших опер в истории музыкального театра. В "Estonia" "Травиата" тоже является одной из наиболее часто исполняемых опер, примерно за сто лет публика аплодировала семи ее премьерам. Наряду с солистами "Estonia" в ней блестяще выступали приглашенные знаменитости: Елена Вознесенская, Инга Кална, Сонора Вайце, Анна Самуил, Кристине Гайлите, Вирджиния Вагнер, Ирина Дубровская, Александр Антоненко, Сенол Талинли, Саули Тийликайнен, Юхан Тралла и др.

Одно из популярнейших на сегодня творений Верди безнадежно провалилось на премьере, причиной чему стали новизна произведения и игнорирование в нем старых оперных традиций. Через год после премьеры "Травиаты" Верди внес в оперу некоторые изменения. Он перенес действие из середины 19-го века в 18-й век, поскольку публика того времени была не в состоянии принять оперу, действие которой происходит в настоящее время. Композитор изменил также музыку почти во всей первой картине второго действия. Очевидно, "Травиата" стала психологически наиболее богатым и обилующим нюансами произведением в его творчестве.

Опера написана по мотивам романа Дюма-сына, однако Верди изменил имена главных героев: например, Виолетта звалась в романе Маргаритой Готье, а Альфредо - Арманом Дювалем. Вся критика была направлена на содержание оперы: куртизанка, пожертвовавшая собой во имя любви и представленная в опере жертвой общества, никак не соответствовала морали и взглядам той эпохи. Однако Верди уже не был согласен с тяжелыми тонами в опере и после "Луизы Миллер" стал искать нюансы духовной жизни героев и психологическую многоплановость. В музыке это проявляется с первых же тактов: композитор не использует традиционную оперную увертюру, а пишет интимную прелюдию (вторая звучит в начале третьего действия), уносящую нас сразу в центральную точку драмы: в ней есть чувства, боль и человеческое сочувствие.

С точки зрения Йыхвиского концертного дома интерес представляет тот факт, что "Травиата" стала одной из первых постановок в предшественнике концертного дома - во Дворце культуры "Oktoober", открывшемся в октябре 1978 года. Тогда "Estonia" показала в Йыхви в следующие дни также "Аттилу" и "Свадьбу Фигаро" Моцарта.

В завершающем сезон спектакле поют и играют: Елена Бражник (Виолетта), Игорь Морозов (Россия; Альфредо), Рауно Эльп (Жермон), Трийн Элла (Флора), Юули Лилл (Аннина), Март Мадисте (Гастон), Роман Червинко (барон), Март Лаур (маркиз), Мярт Якобсон (доктор), Ааре Кодасма (комиссионер) и Ростислав Гурьев (Йозеф).