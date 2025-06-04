МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.06-12.06 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 июня.
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Bach-Händel-Scarlatti 340", концерт ансамбля "Cantores Vagantes". Выступают Реэт Сукк, Таави-Матс Утт и Рейнут Тепп - ведущие исполнители и исследователи старинной музыки. В программе прозвучат камерные произведения трех композиторов. Билет - 7 евро.
* Дни Йыхвиской волости: в Таммикуской священной дубраве в 19.00 - концерт "Puuluup". Бесплатный автобус в 18.30 от Йыхвиского волостного управления, в 18.40 от Таммикуского народного дома. Обратно - после концерта. Концерт бесплатный.
Пятница, 6 июня
* В галерее Кохтла-Ярвеского горуправления в 15.00 - открытие выставки работ учащихся лаборатории зеленого дизайна и художественно-ремесленной мастерской "Ökokunst" Дома творчества школьников Кохтла-Ярве.
* Дни Йыхвиской волости: во дворе Йыхвиской художественной школы с 18.00 - Ночь творчества. В 18.00 - классика эстонской поп- и рок-музыки в исполнении Йыхвиского биг-бенда (дирижер Райво Каллас), солисты Маарья Муруталу, Реймо Вайсбах и Андрус Курвитс, в 19.00 - дуэт "Elis & Hanna", в 20.00 - "Carousel Company", современный цирковой дуэт, в 20.15 - Таави Петерсон, в 21.15 - Сильвер Ульвик, мастер-класс по игре на барабанах, в 22.00 - Reket. В литературной зоне Ночи творчества: в 18.00 - презентация поэтического сборника Хейли Конса "Anna armu", в 19.00 - встреча с ведущим эстонским писателем-фантастом и детективщиком Индреком Харгла, в 20.00 - показ документального фильма "Kodustatud venelased" и встреча с автором, выпускником Йыхвиской гимназии Индреком Спунгиным (информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард).
Суббота, 7 июня
* Дни Йыхвиской волости: в Йыхви в церкви святого Михаила с 10.00 до 14.00 - "Pühendus", день песни Вируского пробства: деятельность для детей, лекция Валло Реймаа, Мяэтагузеский духовой оркестр, в 12.00 - концерт-молитва.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - "Kõik on veel ees..." / "Все еще будет...", юбилейный концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio". Гость программы - женская группа танцевального коллектива "Ритм". Билет - 7 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - "10 Years of Love", отчетный концерт "Dance Box Studio" и Натальи Mamacita Шабарчиной. Билет - 7 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 15.00 - танцевальный спектакль танцевальной студии "IcarDance".
Воскресенье, 8 июня
* На эстраде в Тойла - Вирумааский праздник песни "Meil on laulud laulda": в 16.00 - традиционное шествие от паркового кафе до эстрады, затем зажжение костра праздника песни и концерт. Вход свободный.
Среда, 11 июня
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале Кохтла-Ярве (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - выставка рукоделия Татьяны Шевченко и Тамары Онга. Выставка продлится до 11 июля.
СПОРТ
Четверг, 5 июня
* В Куртна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
Суббота, 7 июня
* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку; триплет. Информация: www.petanque.ee.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - турнир по русским шашкам на Кубок Хейно Инта.
* На открытой площадке Кивиылиской государственной школы - турнир по уличному баскетболу: в 11.00 - молодежь, в 13.00 - мужчины.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 12.00 - Алутагузеский веломарафон. Информация: www.rattamaratonid.ee.
* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - старт 24-часового забега.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Joker" (Раазику).
Воскресенье, 8 июня
* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку; смешанный триплет. Информация: www.petanque.ee.
* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - финиш 24-часового забега.
* На Вокаском стадионе в 12.00 - велоралли кота Артура. Информация: www.toilasport.ee.
* На пляже в Тойла - турнир по пляжному волейболу: в 10.00 - молодежь, в 12.00 - взрослые. Информация: www.toilasport.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Jõhvi Phoenix" / "Narva Trans" - "Rakvere Tarvas".
Понедельник, 9 июня
* В Тудулинна на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
Вторник, 10 июня
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 11 июня
* В Паннъярве на Алутагузеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.
РАЗНОЕ
Четверг, 5 июня
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу.
Суббота, 7 июня
* У Ийзакуского музея в 10.00 - Ийзакуская деревенская ярмарка. В продаже: саженцы деревьев, цветы и многое другое интересное. Музыку обеспечит группа "Justament", а ведущим дня будет Хейнар Юузе. Для детей будет представлен спектакль "Lotte reis vanaema juurde" / "Путешествие Лотте к бабушке" в исполнении чемоданного театра Хейно Сельямаа (в зале музея). Выступят танцевальная группа "Sigin-Sagin", исполнители народной музыки из Алутагузе, "Silmaline" и Ийзакуский смешанный хор.
* В Нарве на парковке у "Призмы" в 12.00 - Нарвская улица еды.
* Дни Йыхвиской волости: на Йыхвиской музыкальной площади с 16.00 - день общины "Meilt kõigilt kõigile!" / "От всех нас всем вам!". В 16.00 - распродажа подержанных книг в палатке Йыхвиской центральной библиотеки; в 16.00 - книжный поход для всей семьи (информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур). В течение дня пройдут увлекательные мероприятия и мастер-классы, выступления йыхвиских коллективов и гостей из польского города Олецко, увлекательные презентации предприятий и т.д. В 17.00 состоится гражданский форум "Kogukonna energeetika" / "Энергия сообщества" (Зеленое движение). В 19.00 - на сцене блистательная Инес и ее группа.
Понедельник, 9 июня
* Дни города Кохтла-Ярве: на Ахтмеском поле с искусственным газоном и на Ярвеском поле с искусственным газоном с 10.00 до 11.30 и с 17.30 до 19.00 - веселый спортивный день. Подробности - на странице в "FB".
Вторник, 10 июня
* Дни города Кохтла-Ярве: с парковки у Пыхьяской электростанции (ул. Электрику, 5a) в 18.00 стартует вечерняя прогулка "Veel kord vanalinnast" (предварительная регистрация: тел. 5335 9080), в Кохтла-Ярвеском Музее сланца в 21.00 - чаепитие с художниками "Pildi sünd". Подробности - на странице в "FB".
Среда, 11 июня
* Дни города Кохтла-Ярве: в Доме творчества школьников с 11.00 до 13.00, в Кохтла-Ярвеском молодежном центре (ул. Малева, 49) с 11.00 до 17.00, в клубе "Ахтме" в 17.00, в Ору (ул. Казе, 4-61) в 17.00, в Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 и в Кохтла-Ярвеской школе искусств - день мастер-классов. Подробности - на странице в "FB".
Четверг, 12 июня
* Дни города Кохтла-Ярве: в Кохтла-Ярвеском молодежном центре (Ярвекюла теэ, 41) с 13.00 до 19.00 - мастер-класс по изготовлению городских вывесок Кохтла-Ярве, увлекательные мероприятия в городских библиотеках Кохтла-Ярве (информация по тел. 335 4350). Подробности - на странице в "FB".
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