МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.06-12.06 Куда пойти в будни и на выходных

* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - старт 24-часового забега.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Joker" (Раазику).

Воскресенье, 8 июня

* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - чемпионат Эстонии по петанку; смешанный триплет. Информация: www.petanque.ee.

* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 12.00 - финиш 24-часового забега.

* На Вокаском стадионе в 12.00 - велоралли кота Артура. Информация: www.toilasport.ee.

* На пляже в Тойла - турнир по пляжному волейболу: в 10.00 - молодежь, в 12.00 - взрослые. Информация: www.toilasport.ee.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Jõhvi Phoenix" / "Narva Trans" - "Rakvere Tarvas".

Понедельник, 9 июня

* В Тудулинна на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.

Вторник, 10 июня

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

Среда, 11 июня

* В Паннъярве на Алутагузеской трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры.

РАЗНОЕ

Четверг, 5 июня

* В Пагариском общественном доме в 15.30 - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу.

Суббота, 7 июня