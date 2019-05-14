Генерал Террас, будучи желторотым юнцом в политике, нацелился на большие шаги

- Вы сами говорили, что лучшим в карьере периодом было время командования батальоном, ведь лучше быть большой рыбой в маленьком пруду, чем маленькой - в большом.

- В этом нет никакого сомнения.

- Как увеличить свою значимость в Европарламенте среди 751 депутата?

- Если ты маленький, то должен прыгать выше. У эстонцев всегда существовала та проблема, что ты должен прыгать выше, чтобы достичь того же уровня. Надо быть активнее - например, Тунне Келам показал, что упорным трудом можно достичь многого. Та работа, которую он провел по тщательной оценке коммунизма и нацизма, достойна признания, однако с ней надо идти дальше. Это одна из вещей, которая меня тоже очень волнует.

- Какие еще темы важны для вас?

- В темах безопасности я чувствую себя наиболее уверенно. В Европе многие вещи в этой сфере можно сделать лучше нынешнего, будь то, например, хотя бы закрытие своих границ. Внешняя граница Европы должна быть все же надежной - сегодня она таковой не является. Европа должна контролировать, кто через ее границы входит и выходит, и это вопрос не только южных государств.

- Какие стойки на голове приходится делать эстонским депутатам, чтобы выделиться в такой большой компании? О вас говорили, что, например, будучи военным атташе Эстонии в Германии вы удивляли чтением наизусть Гете и Гейне на немецком языке.

- Знание языков - вещь, бесспорно, очень важная. Конечно, со всеми проще вести дела, если ты в состоянии общаться на их родном языке.

- Опыт супруга посла (супруга Рихо Терраса Кайли Террас - посол Эстонии в Голландии) у вас тоже имеется?

- Да, но, к сожалению, я не очень многое успел сделать в качестве супруга посла. Мне не очень много удавалось быть рядом с ней, ведь из-за предыдущей работы мне довольно много приходилось ездить. Но, конечно, супруга-дипломат сможет поддержать меня во внешнеполитических темах и направлениях. Члены Европарламента и Министерство иностранных дел должны держаться единой линии.

Главное, что Евросоюз - это хорошо, и ломать его неразумно. Надо сохранить то, что есть, и попробовать изменить его в том направлении, чтобы стало меньше бюрократии. То, что сделала Эстония в области дигитализации общества, можно больше сделать и в целом в Евросоюзе. Почему бы и в Европе не прийти к тому, чтобы мне не нужно было лететь в Лондон, чтобы поставить там одну подпись?

- Очень много функционеров потеряли бы кусок хлеба...

- Да, но Европарламент для того и есть, чтобы делать жизнь людей лучше.

- Почему происходит так, что сам Евросоюз утверждает, насколько он хорош и полезен, и в то же время усиливается евроскепсис, а также важным считают и вовсе укрепление национальных государств?