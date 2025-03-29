Мартин Тикк работает руководителем сообщества в Нарвской эстонской гимназии, преподает народный танец и как ассистент руководителя подразделения отвечает за успех Всеобщего праздника танца этого года. Он также входит в состав организационной команды ESTO, которая этим летом будет принимать в Нарве эстонцев со всего мира. "Я думаю, здесь возможно все, если ты предприимчив", - говорит он.
Для подписчиков
В Нарву тартусец Мартин Тикк приехал, не имея определенного плана, и обнаружил, что здесь нет предела возможностям
- Недавно ты руководил мероприятием по набору новых учителей, проводившимся "Hariduskopter", объединяющим образовательные учреждения Ида-Вирумаа. Каков был твой посыл как руководителя дня: стоит ли приезжать и почему?