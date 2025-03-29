Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

В Нарву тартусец Мартин Тикк приехал, не имея определенного плана, и обнаружил, что здесь нет предела возможностям

Copy
Молодые люди не боятся говорить с Мартином на эстонском языке, потому что он всегда дружелюбен и готов оказать поддержку. За это коллеги недавно удостоили его почетного звания самого проэстонского работника школы.
Молодые люди не боятся говорить с Мартином на эстонском языке, потому что он всегда дружелюбен и готов оказать поддержку. За это коллеги недавно удостоили его почетного звания самого проэстонского работника школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Мартин Тикк работает руководителем сообщества в Нарвской эстонской гимназии, преподает народный танец и как ассистент руководителя подразделения отвечает за успех Всеобщего праздника танца этого года. Он также входит в состав организационной команды ESTO, которая этим летом будет принимать в Нарве эстонцев со всего мира. "Я думаю, здесь возможно все, если ты предприимчив", - говорит он.

- Недавно ты руководил мероприятием по набору новых учителей, проводившимся "Hariduskopter", объединяющим образовательные учреждения Ида-Вирумаа. Каков был твой посыл как руководителя дня: стоит ли приезжать и почему?

- Приезжать? Конечно, стоит. Я думаю, что название мероприятия - образовательное приключение - во многом объясняет, почему я сюда приехал. Нарва - это приключение, немного другой мир. Что делать, каждый решает сам, в зависимости от сферы деятельности.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх