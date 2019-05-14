Йыхви никак не удается выбрать почетного гражданина

В начале года выборы почетного гражданина Йыхви провалились, поскольку волостное собрание не успело принять соответствующее решение до годовщины республики. К сожалению, звание почетного гражданина не присвоят и 18 мая в День Йыхви, хотя в феврале это планировали.
В прежние годы Йыхви традиционно выбирал почетного гражданина в начале года, чтобы торжественно вручить этот титул на приеме в честь годовщины республики. В этом году выборы почетного гражданина и вручение титула отложили по той причине, что февральское заседание волостного собрания перенесли на неделю позже запланированного, так как председатель собрания Эдуард Эаст был в отъезде. Из-за этого волостное собрание не успело выбрать почетного гражданина до годовщины республики, и сделать это планировали позднее.