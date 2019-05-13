Арестованные напали на двух сотрудников Нарвского арестантского дома

Утром 12 мая двое находящихся под стражей мужчин напали на двух работников Нарвского арестантского дома, в результате чего работники полиции получили телесные повреждения. Пострадавших доставили на лечение в больницу. Для выяснения обстоятельств начато уголовное делопроизводство.

По предварительным данным, мужчины в возрасте 23 и 33 лет напали на работников арестантского дома, когда возвращались из прогулочной зоны и должны были быть доставлены назад в камеру. Помимо физической силы нападавшие использовали и самодельный острый предмет.

В результате случившегося полицейского и специалиста Нарвского арестантского дома доставили в больницу, причем телесные повреждения одного из них были опасными для жизни. Сейчас состояние здоровья обоих работников полиции стабильное.

Полицейские Нарвского отделения полиции задержали нападающих на месте происшествия. Так как полицейские действовали быстро, нападавшим не удалось выйти из помещения арестантского дома.

Один из нападавших находится в арестантском доме, так как является подозреваемым в применении физического насилия, второй подозревается в совершении грубого нарушения общественного порядка.

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, вся организация будет и дальше поддерживать пострадавших коллег. "Затем необходимо быстрое выяснение обстоятельств случившегося. Вчерашний случай - это суровое напоминание о том, что в работе арестантского дома и с задержанными всегда существует риск нападения", - добавил префект.

Для выяснения обстоятельств по факту нападения на работников арестантского дома начато уголовное делопроизводство по статье попытки убийства. Досудебным следствием руководит Вируская окружная прокуратура.