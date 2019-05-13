В Сонда бродит медвежонок

В понедельник в полседьмого утра в Спасательный департамент поступил вызов из Сонда, где во дворе одного из домов по улице Лембиту находился медвежонок, а за домом - его мать.

Спасатели кивиылиской спасательной команды, которые также видели на месте обоих косолапых, связались с Департаментом окружающей среды, где им посоветовали ничего не предпринимать - если нет опасности для людей, - потому что медведи уйдут сами.

Тем временем собралась толпа желающих поглазеть на мишку или сфотографировать его; медведица, испугавшись людей, к тому времени уже скрылась в лесу.

Следующий вызов в связи с тем же самым медвежонком поступил в Спасательный департамент незадолго до двух часов дня. В это время топтыгин уже двигался по шоссе в окрестностях Ульясте, и позвонивший спасателям человек посчитал его возможной угрозой безопасности движения. Поспешившие на место спасатели медвежонка не увидели.

- Крошечный был медвежонок, наверняка нынешнего приплода, - сказал живущий в Сонда охотник Тамбет Лейнбок, который ранним утром сам пришел поглядеть на косолапого.

О том, что там же видели медведицу, он тогда ничего не знал, поэтому стал выяснять, не случилось ли чего с мамой медвежонка - вдруг ее сбила машина? К счастью, сообщений об этом никуда не поступало.

Специалист Департамента окружающей среды Аво Матсисельтс сказал, что он советовал людям, звонившим ему, чтобы сообщить о медвежонке и спросить совета, оставить животное в покое: "Раз там видели и медведицу, то людям не нужно ничего предпринимать. Это может быть даже опасно: если человек окажется между медведицей и медвежонком, мать может атаковать. Если оставить животных в покое, то медведица вернется к медвежонку. Детеныш может спокойно справляться один три-четыре часа, на самом деле даже целые сутки".

В полдень Матсисельтс узнал, что один мужчина уже успел увести медвежонка к себе домой.

- Я получил его номер телефона от специалиста по окружающей среде; мне он рассказал, что медвежонок находился на обочине дороги и мог попасть под машину; что и раньше спасали медведей подобным образом. Я попросил его вернуть медвежонка туда, откуда он его забрал; также напомнил ему, что забирать дикое животное из природы - наказуемое деяние. Общаясь по телефону, я дал ему указание поискать следы медведицы рядом с дорогой, и когда он их нашел, сказал оставить медвежонка там.

Матсисельтс подчеркнул еще раз, что в таких случаях единственное правильное действие - оставить животное в покое: если поблизости есть люди, то медведица не придет к медвежонку.

- Мать может загнать детенышей куда-нибудь в кусты или на дерево, а сама отправится за едой и позднее вернется к детенышам - это совершенно естественное поведение, нормальный ход вещей в природе. Как правило, детенышей просто так не оставляют - если только с матерью чего-нибудь не случилось, и в данном случае никаких признаков этого нет. Так что у людей не было никакой причины вмешиваться, и мужчина, который отвел медвежонка домой, тем самым оказал ему медвежью услугу.

Тамбет Лейнбок, который хотел поглядеть на медвежонка по окончании рабочего дня, обнаружил косолапого на дереве в саду в деревне Ульясте.

Вечером медвежонок был уже на дереве в саду в деревне Ульясте. ФОТО: Тамбет Лейнбок