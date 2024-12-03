Кохтла-Ярве хочет объединить шесть детсадов в один "Kirju-Mirju"

Кохтла-Ярвеское горсобрание во вторник собралось на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос объединения с детсадом "Kirju-Mirju" пяти пока что самостоятельных детсадов: "Karuke", "Väikemees", "Buratino", "Pääsuke" и "Aljonuška". Если пять детсадов продолжат действовать в прежних зданиях под общим названием "Kirju-Mirju", то расположенный на Мыйза теэ детсад "Aljonuška" планируют в мае следующего года закрыть.