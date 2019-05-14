В Кохтла-Ярве снова зажгут "Пять звезд"

Ансамбль "Viis Tähte" начинал свою биографию 11 лет назад с любительского кружка при молодежном центре Кохтлаской волости, созданного старшеклассницей Ярвеской гимназии Айникки Сеппар. Увлеченная девушка выбрала хореографию своей профессией и получила высшее хореографическое образование в Вильяндиской академии культуры. Продолжает развивать свое детище уже на профессиональном уровне. Становлению коллектива всегда помогала и продолжает это делать опытный и известный в регионе преподаватель спортивных танцев Марика Ярвепыльд.

Коллектив растет не только в творческом плане, но и количественно - сейчас здесь занимается уже 48 танцоров от трех до 25 лет. Работает ансамбль по-прежнему на базе молодежного центра, но теперь уже в волости Тойла. Большой концертной площадки там нет, но для большого весеннего концерта свою сцену увлеченным девчонкам и парням вновь предоставил Кохтла-Ярвеский центр культуры.

С годами растут опыт и техника танцоров, у наставников рождаются оригинальные идеи. Результат стараний - множество наград на различных региональных и республиканских конкурсах. "Viis Tähte" давно знают поклонники танцевального искусства, коллектив нередко выступает на праздниках и городских мероприятиях.