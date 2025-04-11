Музыкальная сказка на сцене "Ругодива" - как поклон великому сказочнику

Премьера сказки "Соловей" состоялась в 2017 году. Играли ее и в 2020-м. Представления всегда проходили с большим успехом у публики. В воскресенье зрителей ожидает новое рождение "Соловья" - к чтецу и оркестру присоединились нарвская художница Татьяна Сонина и ее Театр теней, которые придали действу экзотический восточный акцент.

По словам директора и дирижера Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры, обновленная постановка - это дань уважения и поклон великому сказочнику Хансу Кристиану Андерсену, 220 лет со дня рождения которого исполнилось 2 апреля.

"Соловей" - это история о маленькой серенькой птичке, покорившей сердце китайского императора и победившей саму Смерть, об истинном и ложном искусстве, о свободе художника, она отражает философский мир Андерсена, который говорил, что берет сказки из головы, хватая идею для взрослых, и рассказывает детям, помня, что отец и мать тоже слушают и им тоже нужно дать пищу для размышлений.

События разворачиваются в сопровождении симфонических фрагментов произведений композиторов рубежа XIX-XX столетий: Копленда и Стравинского, Бизе, Равеля и Мийо, Малера, Айвза, Дебюсси.

Рассказчицей выступит Анастасия Цубина, актриса Русского театра, исполнившая главную роль в январской премьере мюзикла "Кабирия". Выпускница силламяэской Ваналиннаской школы и Силламяэской музыкальной школы, продолжила образование на отделении классического вокала музыкального училища имени Г. Отса, с 2011 года работает в труппе Русского театра. Сыграла принцессу в "Обыкновенном чуде", русалку в спектакле "Мавка. Песня леса", занята в спектаклях "Моя прекрасная леди", "Мертвые души", "Танец Дели" и других.