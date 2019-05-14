"Экарте" круто станцевал на Рижском взморье

По словам руководителя "Экарте" Татьяны Тульской, многожанровый конкурс собрал в Риге 600 талантливых детей из России, Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы. Кохтлаярвесцы участвовали в четырех конкурсных номинациях, и небезуспешно: в категории "Детский танец" удачным стал дебют на большой сцене Дома Москвы самых маленьких танцоров до семи лет. "Очень волновались и переживали, но с поставленной задачей справились, - довольна наставница, - заняли второе место и получили специальный приз за артистизм".

В возрастной категории "Дети до 11 лет" кохтлаярвесцы заработали бронзовую награду. Смешанная группа до 11 лет после конкурса поднялась на вторую ступеньку пьедестала, а танец их старших коллег, выступающих в смешанной группе до 13 лет, признан лучшим и удостоен главной награды конкурса.