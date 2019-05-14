"Экарте" круто станцевал на Рижском взморье

В столице Латвии прошел IV международный фестиваль-конкурс "На Рижском взморье", в котором показали свои таланты юные кохтла-ярвеские танцоры - ансамбль "Экарте" из Дома творчества школьников. Они привезли домой полный комплект медалей.
По словам руководителя "Экарте" Татьяны Тульской, многожанровый конкурс собрал в Риге 600 талантливых детей из России, Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы. Кохтлаярвесцы участвовали в четырех конкурсных номинациях, и небезуспешно: в категории "Детский танец" удачным стал дебют на большой сцене Дома Москвы самых маленьких танцоров до семи лет. "Очень волновались и переживали, но с поставленной задачей справились, - довольна наставница, - заняли второе место и получили специальный приз за артистизм".
В возрастной категории "Дети до 11 лет" кохтлаярвесцы заработали бронзовую награду. Смешанная группа до 11 лет после конкурса поднялась на вторую ступеньку пьедестала, а танец их старших коллег, выступающих в смешанной группе до 13 лет, признан лучшим и удостоен главной награды конкурса.
Эмоций было много, особенно радостных. Отдохнув после всех переживаний, на следующий день танцоры посетили Рижский зоопарк, где познакомились с разными животными, и с отличным настроением отправились домой.