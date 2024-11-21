Наталия Смирнова по профессии преподаватель французского языка, но уже много лет увлекается изобразительным искусством, постоянно изучая теорию, стили и новые техники. Пробует, создает и ежегодно удивляет земляков чем-то новым. Нынешняя выставка отличается разнообразием, а также знакомит с новинками - керамикой Умбрии, обратным декупажем, батиком, мухуской вышивкой и прочим.

- Эту экспозицию посвятила женщине, которая находит красоту и радость в гармонии с природой, - объясняет Наталия. - Природа дает нам все - звуки, из которых композиторы создают музыку, краски, которыми рисуют художники. Мы, женщины, тоже черпаем вдохновение в единении и взаимопонимании с природой. Зимой хотим выглядеть как снежная королева - в блеске снега, сиянии ночного неба... Весной - свежими, как первый подснежник. Летом утопаем в буйстве красок, а осенью, может быть, немного грустим, но выбираем тоже яркие краски - коричневый или золотой. В природе я нашла чистый источник, из которого по капле пью свой волшебный напиток, дающий мне силы к жизни и творчеству.