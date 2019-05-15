Макет старой Нарвы переехал и может быть передан другому учреждению

Упаковка в ящики и вывоз картонно-пенопластового макета старой Нарвы из Нарвской ратуши, отправляющейся на реконструкцию, заняли пару недель. Из ратушной мастерской последние свои вещи автор макета Федор Шанцын забрал в минувший четверг.

- Собирать его будет дольше, - предвидит он.

Разобранный макет и мастерская временно разместились в бывшем детсаду по ул. Энергия, 4б. Картонные домики - в ящиках, массивные фанерно-пенопластовые куски улиц, дворов и бастионов разложены по стеллажу.

В своей временной мастерской в бывшем детсаду Шанцын показывает, что на рабочем столе остался макет довоенного Нарвского замка: продолжается доработка деталей. Пенопласт одного из домов на территории крепости надо немного залатать после перевозки.

- Переезд - это хуже пожара, как я говорил все время. Здесь легче заново делать, чем это ремонтировать, - отмахивается мастер, когда его спрашиваешь о том, как прошло переселение миниатюрной старой Нарвы.

Но Шанцын в целом доволен: здание детсада ему давно известно и любо, да и добираться в мастерскую из дома стало еще ближе.

Рядом с Нарвским замком стоят картонные здания относительно нового проекта Шанцына - он клеит центр послевоенной сталинской Нарвы, каким тот планировался, но по какой-то причине не стал. Над этим вторым фантасмагорическим творением мастер тоже продолжает работу на новом месте.

У города на минималке

Как уже не раз писало "Северное побережье", Федор Шанцын начал клеить из картона церкви довоенной Нарвы в масштабе 1:100 в качестве хобби в 1995 году, когда работал в детских садах по хозяйственной части. Спустя десять лет он основательно занялся макетированием всего старого города, а еще через несколько лет был взят на ставку в департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы, где числится поныне, получая минималку.

Тот же департамент закупает для него расходные материалы.

Картонный город за годы разросся до впечатляющих масштабов, заняв весь актовый зал пустующей ратуши, куда приходили многочисленные экскурсионные группы посмотреть на макет разбомбленной в войну Нарвы. Однако историческая ратуша после долгого планирования наконец пошла под реконструкцию, после которой места в ней для макета уже не будет.

Местные власти в 2017 году искали новое место для макета и мастерской, но помещения, отвечающего всем неординарным требованиям, так и не нашли. Поскольку реконструкция ратуши начнется вот-вот, было принято решение о временном складировании макета в упакованном виде.

Передадут под другое руководство

Мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился к муниципальному фонду "Narva Linna Arendus" с предложением, чтобы именно он занялся развитием макета, поиском нового места экспонирования, сотрудничеством с образовательными учреждениями и так далее.