Макет старой Нарвы переехал и может быть передан другому учреждению

Картонная старая Нарва в целом благополучно пережила перевозку по частям на место временного складирования. В то же время мэрия Нарвы задумала передать макет, а также содержание его автора и мастерской муниципальному фонду "Narva Linna Arendus". В противном случае мастера Федора Шанцына могут сократить из штата городского департамента - и конец истории.
Упаковка в ящики и вывоз картонно-пенопластового макета старой Нарвы из Нарвской ратуши, отправляющейся на реконструкцию, заняли пару недель. Из ратушной мастерской последние свои вещи автор макета Федор Шанцын забрал в минувший четверг.
- Собирать его будет дольше, - предвидит он.
Разобранный макет и мастерская временно разместились в бывшем детсаду по ул. Энергия, 4б. Картонные домики - в ящиках, массивные фанерно-пенопластовые куски улиц, дворов и бастионов разложены по стеллажу.
В своей временной мастерской в бывшем детсаду Шанцын показывает, что на рабочем столе остался макет довоенного Нарвского замка: продолжается доработка деталей. Пенопласт одного из домов на территории крепости надо немного залатать после перевозки.
- Переезд - это хуже пожара, как я говорил все время. Здесь легче заново делать, чем это ремонтировать, - отмахивается мастер, когда его спрашиваешь о том, как прошло переселение миниатюрной старой Нарвы.
Но Шанцын в целом доволен: здание детсада ему давно известно и любо, да и добираться в мастерскую из дома стало еще ближе.
Рядом с Нарвским замком стоят картонные здания относительно нового проекта Шанцына - он клеит центр послевоенной сталинской Нарвы, каким тот планировался, но по какой-то причине не стал. Над этим вторым фантасмагорическим творением мастер тоже продолжает работу на новом месте.
У города на минималке
Как уже не раз писало "Северное побережье", Федор Шанцын начал клеить из картона церкви довоенной Нарвы в масштабе 1:100 в качестве хобби в 1995 году, когда работал в детских садах по хозяйственной части. Спустя десять лет он основательно занялся макетированием всего старого города, а еще через несколько лет был взят на ставку в департамент архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы, где числится поныне, получая минималку.
Тот же департамент закупает для него расходные материалы.
Картонный город за годы разросся до впечатляющих масштабов, заняв весь актовый зал пустующей ратуши, куда приходили многочисленные экскурсионные группы посмотреть на макет разбомбленной в войну Нарвы. Однако историческая ратуша после долгого планирования наконец пошла под реконструкцию, после которой места в ней для макета уже не будет.
Местные власти в 2017 году искали новое место для макета и мастерской, но помещения, отвечающего всем неординарным требованиям, так и не нашли. Поскольку реконструкция ратуши начнется вот-вот, было принято решение о временном складировании макета в упакованном виде.
Передадут под другое руководство
Мэр Нарвы Алексей Евграфов обратился к муниципальному фонду "Narva Linna Arendus" с предложением, чтобы именно он занялся развитием макета, поиском нового места экспонирования, сотрудничеством с образовательными учреждениями и так далее.
Член правления "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова рассказала "Северному побережью", что предложение мэра уже рассмотрел совет их учреждения - и возникли вопросы к горуправе: "Это финансовый вопрос, вопросы по задачам, целям и срокам". После уточнений по ним фонд будет готов приступить к работе.
- Когда будет принято решение, что город собирается заниматься экспонированием макета старой Нарвы и продолжать дальше его делать, то для имиджа города это будет, я думаю, очень хорошо. То есть будет видно, что с мертвой точки вопрос сдвигается, - комментирует Хомякова. - Как нарвитянину, патриоту города, мне было бы интересно этим заниматься. Думаю, мы справимся - и что-то у нас получится.
СОФЬЯ ХОМЯКОВА:
Как нарвитянину, патриоту города, мне было бы интересно этим заниматься.
Фонд "Narva Linna Arendus" в настоящее время занимается развитием двух муниципальных объектов - это центр активного отдыха горожан "Äkkeküla" и пляжное здание с прилегающим пляжем в Липовой ямке. Также "Narva Linna Arendus" занимается сдачей в аренду офисных помещений в муниципальном здании по ул. Пауля Кереса, 20.
Вопрос собственности встал ребром
Федор Шанцын, в принципе, не против рассматриваемой передачи макета, мастерской и его оплачиваемого рабочего места из департамента архитектуры и городского планирования в муниципальное учреждение "Narva Linna Arendus".
- Самое главное - чтобы мне не мешали, - заметил мастер.
При этом он рассказал, что вопрос о передаче макета и его собственного рабочего места в "Narva Linna Arendus" горуправа увязала с правом собственности на макет: если это право Шанцын передаст городу, то условия будут сохранены, а если нет, то Шанцын может быть попросту уволен из департамента в рамках ныне проводимого в горуправе сокращения штата. "Это говорилось прямым текстом при свидетелях", - отметил автор.
- При любом хозяине хорошо - если хозяин умный, - прокомментировал Шанцын, сказав, что он, в принципе, не против сделки. - Лишь бы не мешали, - повторил он.