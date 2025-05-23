Семейный день в Нарве - еще один шаг навстречу друг другу

Известная сказительница Полина Черкасова открыла двери в волшебный мир сказок народов Европы. Талантливый артист цирка Сильвен Улала раскрыл цирковые секреты. Футбольный фристайлер Эно Линтс мастерски продемонстрировал зрелищные трюки с мячом. Всей семьей можно было поучаствовать в создании общественного сада и спеть вместе с тандем-хором дома эстонского языка. Праздник завершился ярким концертом любимой группы "Curly Strings".

- Сегодняшний праздник показал, как много нас объединяет. Нарва, Ида-Вирумаа, Эстония, Европа - наш общий дом. Здесь живут тысячи людей и сотни общин, а богатство культур стало частью нашей повседневной жизни. И пусть мы все разные, но именно такие моменты, как этот праздник, показывают, что у нас еще больше общего - например, удовольствие от времени, проведенного вместе, - сказала руководитель дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова.