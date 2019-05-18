Значит, Карлсон, который живет на крыше, родом не из Нарвы?

- Твой следующий кинопроект - фантастический фильм для детей "Эрик Кивисюда" - связан с Нарвой?

- Над проектом Нарвы как культурной столицы работает уже довольно много людей. Сейчас я сотрудничаю с ними в формате своего рода удаленной работы, потому что должен снять этот фильм предстоящим летом. Некоторые его сцены планируется снять в Ида-Вирумаа. Основное время фильм займет, скорее всего, летом, поэтому нельзя сказать, что уже с лета я буду день за днем сидеть в Нарве.

- Что ты сам считаешь началом своего пути в кино?

- Вера, что фильмом возможно что-то сказать, - условие для того, чтобы стать кинодеятелем. Говоря о становлении кинодеятеля, я должен упомянуть мой второй родной город - Курессааре. В тамошнем кинотеатре я когда-то был постоянным зрителем.

- Из числа созданных тобой фильмов мощный эффект произвел "Класс" (2007), где ты решился рассмотреть тему стрельбы в школах, и можно сказать, что изображенное в фильме позднее по-своему, к сожалению, воплотилось в жизнь и в нашей стране. Пару дней назад я как раз прочитал новость о том, что суд рассматривает возможность условно-досрочного освобождения юноши, который в 2014 году застрелил учительницу в Вильянди.

- Эта тема витала в воздухе. Созданию фильма "Класс" предшествовало проведение почти что антропологического исследования среди эстонских школьников. И нужно отметить, что 90 процентов фильма - это не моя выдумка, это то, что всплыло в рассказах самих ребят. Думаю, такого, что твои слова или фильм понимаются всеми одинаково, никогда не бывает. И если ты снимаешь полемический фильм, ты должен знать, что как минимум 10-15 процентов твоей аудитории поймут этот фильм прямо наоборот.

Я сам принадлежу к той школе исследователей медиа, которая утверждает, что сами медиа, как правило, не порождают некий вид поведения, но они могут придать поведению форму. Действительно ли мы верим, что войны или преступления прекратятся, если мы уничтожим все военные или криминальные фильмы? Наверное, нет. Но каким способом совершаются эти преступления - тут фильмы действительно могут подкинуть идеи.

- На твоем счету пока четыре крепких, но вместе с тем, кажется, очень разных фильма. Если задуматься о том, что является их общим знаменателем, то найти ответ не так просто.

- Их общим знаменателем может быть то, что во всех этих фильмах есть человек, который считает, что его обвинили несправедливо.

- Возможно, все мы входим в эту категорию?