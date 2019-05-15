Мать убитой школьницы из Кохтла-Ярве требует ужесточить наказание обвиняемому

За преступление, совершенное год назад, Дроников неделей ранее был приговорен к 16-ти годам тюремного заключения. А накануне мать школьницы как пострадавшая сторона направила в суд следующей инстанции апелляцию, в которой требует пересмотреть наказание в сторону увеличения срока, сообщает "Актуальная камера".

Тартуский окружной суд принял ее, равно как и апелляцию со стороны прокуратуры. Дата судебного заседания по этому делу пока не назначена. Но мать настаивает на максимально строгом наказании.

"Я считаю приговор очень мягким, учитывая тяжесть совершенного преступления. Я хочу, чтобы приговор был максимальным - либо 20 лет тюрьмы, либо пожизненное заключение. Потому что судом вина была доказана полностью. Никаких смягчающих обстоятельств суд не нашел и присудил всего 16 лет. Я думаю, что была неверно учтена личность подозреваемого. Я считаю, что 16 лет - это мало", - сказала мать убитой девочки Катрин Конах "Актуальной камере".