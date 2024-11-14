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Йыхвиская эколаборатория займется также обнаружением бактерий в питьевой воде

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Заведующая лабораторией Анна Лобанова и аналитик Ольга Михайлова с новым оборудованием, которое позволяет обнаруживать колибактерии в питьевой воде в несколько раз быстрее, чем раньше.
Заведующая лабораторией Анна Лобанова и аналитик Ольга Михайлова с новым оборудованием, которое позволяет обнаруживать колибактерии в питьевой воде в несколько раз быстрее, чем раньше. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская эколаборатория будет проводить также анализы питьевой воды, которые в Ида-Вирумаа до сих пор выполнялись только в Кохтла-Ярвеской лаборатории Департамента здоровья.

- Раньше в этом помещении находилась лаборатория для исследования проб воздуха, а теперь она переедет на цокольный этаж здания, - говорит руководитель Вирумааского отделения ТОО "Эстонский центр исследований окружающей среды" (EKUK) Аллар Арон, показывая самое важное новшество в эколаборатории в государственном доме на улице Парги в Йыхви. 

"Модернизация оборудования - это постоянный процесс, - говорит Аллар Арон. - Если оборудование начинает требовать частого ремонта, нужно задуматься о покупке нового".
"Модернизация оборудования - это постоянный процесс, - говорит Аллар Арон. - Если оборудование начинает требовать частого ремонта, нужно задуматься о покупке нового". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
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