Йыхвиская эколаборатория будет проводить также анализы питьевой воды, которые в Ида-Вирумаа до сих пор выполнялись только в Кохтла-Ярвеской лаборатории Департамента здоровья.
Для подписчиков
Йыхвиская эколаборатория займется также обнаружением бактерий в питьевой воде
- Раньше в этом помещении находилась лаборатория для исследования проб воздуха, а теперь она переедет на цокольный этаж здания, - говорит руководитель Вирумааского отделения ТОО "Эстонский центр исследований окружающей среды" (EKUK) Аллар Арон, показывая самое важное новшество в эколаборатории в государственном доме на улице Парги в Йыхви.