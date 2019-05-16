Следует ли национализировать йыхвиские учреждения образования?

Мы видим, что в Ида-Вирумаа революционные изменения в систему образования вносят только те учреждения, что находятся в ведении государства. Это навело на мысль: следует ли национализировать во имя качества и развития образования все йыхвиские учреждения образования?

Самые смелые шаги по изменению учебной программы предпринимает Йыхвиская госгимназия. Это неудивительно, так как ни руководству школы, ни учителям не приходится бояться, что руководители волости их уволят. Поэтому как учителя, так и руководство школы могут принимать решения аполитично и согласно представлению о том, что лучше всего для учащихся с точки зрения образования. Работники школы в этом смысле защищены.