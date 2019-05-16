Вс, 19.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Следует ли национализировать йыхвиские учреждения образования?

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Павел Прокопенко, член правления организации "Молодые социал-демократы".

ФОТО: Частный архив

Недавняя новость о том, что Йыхвиская государственная гимназия переходит на эстоноязычное обучение, наверное, для многих стала неожиданностью. В эстонской общине эту новость, разумеется, восприняли позитивно, в местной русской общине у некоторых возникли сомнения относительно изменения школьной системы.

Мы видим, что в Ида-Вирумаа революционные изменения в систему образования вносят только те учреждения, что находятся в ведении государства. Это навело на мысль: следует ли национализировать во имя качества и развития образования все йыхвиские учреждения образования?

Самые смелые шаги по изменению учебной программы предпринимает Йыхвиская госгимназия. Это неудивительно, так как ни руководству школы, ни учителям не приходится бояться, что руководители волости их уволят. Поэтому как учителя, так и руководство школы могут принимать решения аполитично и согласно представлению о том, что лучше всего для учащихся с точки зрения образования. Работники школы в этом смысле защищены.

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