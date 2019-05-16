Следует ли национализировать йыхвиские учреждения образования?

Недавняя новость о том, что Йыхвиская государственная гимназия переходит на эстоноязычное обучение, наверное, для многих стала неожиданностью. В эстонской общине эту новость, разумеется, восприняли позитивно, в местной русской общине у некоторых возникли сомнения относительно изменения школьной системы.
Мы видим, что в Ида-Вирумаа революционные изменения в систему образования вносят только те учреждения, что находятся в ведении государства. Это навело на мысль: следует ли национализировать во имя качества и развития образования все йыхвиские учреждения образования?