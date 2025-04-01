ПЕРЕДОВИЦА Долгий путь до сбора плодов

До недавнего времени находящиеся у власти политики расхваливали фонд справедливого перехода как большую историю успеха, которая изменит жизнь в Ида-Вирумаа до неузнаваемости. Несомненно, при поддержке этого фонда здесь появится много новых предприятий, улучшится жизненная среда и будут сделаны другие достойные похвалы вещи. Но в то же время стоит воздерживаться от чрезмерного оптимизма и завышенных ожиданий.

То, что большая часть денег поддержки была распределена, не стало даже половиной победы. Одно дело получить решение о выделении поддержки, но гораздо сложнее реализовать проект по строгим правилам и очень плотному графику, а в конечном итоге заставить создаваемое предприятие работать прибыльно. Многие получатели поддержки пока еще весьма осторожно говорят о реализации своих планов, поскольку не совсем уверены, что им удастся прорваться через бюрократическую волокиту и воплотить задуманное в жизнь.

Однако государственная власть, судя по всему, решила объявить о завершении своей работы в связи с ида-вирумааским фондом. Представитель правительства Яанус Пурга ушел с должности, как и координатор этого фонда в Министерстве финансов Иван Сергеев, хотя на сайте министерства спустя несколько месяцев он по-прежнему числится основным контактным лицом по этому фонду.

Обзора того, как идет реализация проектов фонда справедливого перехода, в открытых источниках найти невозможно, и, похоже, никто их больше не координирует. Хотя до получения плодов от этого фонда еще предстоит пройти долгий путь.