Весна обнажила испорченные газоны и другие городские проблемы

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов назвал самыми актуальными весенними проблемами все те же недостроенные объекты на территории города и неправильные парковки. Нерадивых собственников и автовладельцев наказывают деньгами.
По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления, проезжая по городу, они замечают большое количество испорченных автомобилями газонов как в Ярвеской, так и в Ахтмеской части города. Зафиксированы неправильно припаркованные автомобили на улицах Метсапарги, Олеви, Салу и других.