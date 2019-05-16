Вс, 19.05.2019
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Весна обнажила испорченные газоны и другие городские проблемы

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Недостроенный дом на Паргитагузе, 7, владелец которого ТОО "N&V" обещает навести порядок к концу июня.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Чиновник правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления Тимофей Корепов назвал самыми актуальными весенними проблемами все те же недостроенные объекты на территории города и неправильные парковки. Нерадивых собственников и автовладельцев наказывают деньгами. 

По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления, проезжая по городу, они замечают большое количество испорченных автомобилями газонов как в Ярвеской, так и в Ахтмеской части города. Зафиксированы неправильно припаркованные автомобили на улицах Метсапарги, Олеви, Салу и других. 

- К сожалению, не всегда удается зафиксировать нарушителей, но если это случается, владельцы получают извещения о штрафе - на первый раз назначается штраф 20 евро. За повторное нарушение можно завести административное дело, хотя пока в нашей практике к этому прибегать не приходилось: практика показывает, что даже такое маленькое наказание - действенная мера. Во всяком случае, по сравнению с прошлым годом количество неправильных парковок уменьшилось на порядок, нынешней весной отправили только десять извещений, большинство - в Ярвеской части. Ситуация в целом улучшается, но проблем в городе еще хватает.

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