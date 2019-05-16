Весна обнажила испорченные газоны и другие городские проблемы

По словам чиновника правопорядка Кохтла-Ярвеского горуправления, проезжая по городу, они замечают большое количество испорченных автомобилями газонов как в Ярвеской, так и в Ахтмеской части города. Зафиксированы неправильно припаркованные автомобили на улицах Метсапарги, Олеви, Салу и других.

- К сожалению, не всегда удается зафиксировать нарушителей, но если это случается, владельцы получают извещения о штрафе - на первый раз назначается штраф 20 евро. За повторное нарушение можно завести административное дело, хотя пока в нашей практике к этому прибегать не приходилось: практика показывает, что даже такое маленькое наказание - действенная мера. Во всяком случае, по сравнению с прошлым годом количество неправильных парковок уменьшилось на порядок, нынешней весной отправили только десять извещений, большинство - в Ярвеской части. Ситуация в целом улучшается, но проблем в городе еще хватает.