Институт конъюнктуры: повышение НСО не приведет к существенному изменению цен

По словам директора Института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, внутреннее потребление в Эстонии находится под гнетом из-за роста цен и налогов, а покупательная способность людей продолжает снижаться. В сферах пищевой промышленности и торговли расходы будут расти, а объемы продаж - нет, и для сохранения рентабельности компаниям придется увеличивать наценку, однако накручивать цены дополнительно торговые сети не смогут.