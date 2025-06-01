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Вс, 1.06.2025
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Институт конъюнктуры: повышение НСО не приведет к существенному изменению цен

Ценообразование в Эстонии свободное, то есть торговцы могут продавать товары по любой цене, однако и конкуренция высокая.

​После повышения ставки налога с 1 июля жесткая конкуренция в сфере торговли не позволит торговым сетям повысить цены больше, чем на два процента, пишет dv.ee.

По словам директора Института конъюнктуры Пеэтера Раудсеппа, внутреннее потребление в Эстонии находится под гнетом из-за роста цен и налогов, а покупательная способность людей продолжает снижаться. В сферах пищевой промышленности и торговли расходы будут расти, а объемы продаж - нет, и для сохранения рентабельности компаниям придется увеличивать наценку, однако накручивать цены дополнительно торговые сети не смогут.

"Я думаю, что острая конкуренция среди торговцев не позволит им увеличить цены больше, чем вырастет налоговая ставка. Но сделают это они, скорее всего, еще до Иванова дня", - добавил Раудсепп.

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