Новый морской мол в Нарва-Йыэсуу станет эффектным окончанием променада

В апреле и начале мая в порту Нарва-Йыэсуу выполнили последние строительно-монтажные работы, и к настоящему моменту все уже готово. Так, на средства Европейского фонда регионального развития облагорожена территория, поддержано строительство дебаркадера и слипа, проведено уличное освещение, построены парковка и зона для хранения яхт. Созданы условия для пополнения запасов питьевой воды, электроэнергии и топлива, сдачи бытового мусора, фекальных и трюмных вод, остатков масла. Далее, по программе Центрального Балтийского моря созданы системы водо- и электроснабжения, канализация, поддержана реконструкция городского причала, строительство здания порта и заправки, установка метеостанции и создание домашней страницы порта. В здании порта есть рабочие помещения, баня, душ, туалет, склад.

ФОТО: Алар Таса