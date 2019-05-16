Сб, 18.05.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Новый морской мол в Нарва-Йыэсуу станет эффектным окончанием променада

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В апреле и начале мая в порту Нарва-Йыэсуу выполнили последние строительно-монтажные работы, и к настоящему моменту все уже готово. Так, на средства Европейского фонда регионального развития облагорожена территория, поддержано строительство дебаркадера и слипа, проведено уличное освещение, построены парковка и зона для хранения яхт. Созданы условия для пополнения запасов питьевой воды, электроэнергии и топлива, сдачи бытового мусора, фекальных и трюмных вод, остатков масла. Далее, по программе Центрального Балтийского моря созданы системы водо- и электроснабжения, канализация, поддержана реконструкция городского причала, строительство здания порта и заправки, установка метеостанции и создание домашней страницы порта. В здании порта есть рабочие помещения, баня, душ, туалет, склад.

ФОТО: Алар Таса

Новый морской мол, спасающий от размывания бесценный песчаный пляж, курортный Нарва-Йыэсуу может получить уже в пятилетней перспективе. Старый строили и не достроили с 1989 по 1992 год, но даже полуразрушившийся он отчасти выполняет свою защитную функцию, так что движение малых судов через речное устье по-прежнему возможно. Планируя перестройку защитного сооружения, в Нарва-Йыэсуу думают совместить полезное с приятным - продлить до конца мола променад.

Недостроенный в Нарва-Йыэсуу морской мол остается головной болью местного самоуправления и эстонского государства уже дольше четверти века. Из-за отсутствия этого сооружения в его законченном виде мелеет фарватер в устье пограничной реки Нарва и страдает знаменитый песчаный пляж.

Очень сильно мол разрушился во время шторма 9 января 2005 года.

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