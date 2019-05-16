Новый морской мол в Нарва-Йыэсуу станет эффектным окончанием променада

Новый морской мол, спасающий от размывания бесценный песчаный пляж, курортный Нарва-Йыэсуу может получить уже в пятилетней перспективе. Старый строили и не достроили с 1989 по 1992 год, но даже полуразрушившийся он отчасти выполняет свою защитную функцию, так что движение малых судов через речное устье по-прежнему возможно. Планируя перестройку защитного сооружения, в Нарва-Йыэсуу думают совместить полезное с приятным - продлить до конца мола променад.
Недостроенный в Нарва-Йыэсуу морской мол остается головной болью местного самоуправления и эстонского государства уже дольше четверти века. Из-за отсутствия этого сооружения в его законченном виде мелеет фарватер в устье пограничной реки Нарва и страдает знаменитый песчаный пляж.