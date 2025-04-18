Банк Эстонии: покупательская способность улучшается

​В целом занятость в 2024 году снизилась. Хотя численность занятых в частном секторе больше не сокращалась такими же темпами, как раньше, в государственном секторе она больше не росла.

В обрабатывающей промышленности, которая сильнее всего и быстрее всего пострадала от экономического спада, где занятость в целом сократилась почти на 7%, численность занятых вернулась к небольшому росту в последние месяцы года, чему способствовало восстановление экономической активности и экспорта. Однако занятость продолжала снижаться в ряде других видов деятельности частного сектора, включая строительство и торговлю.

С другой стороны, в здравоохранении спрос на рабочую силу продолжал расти. В других европейских странах государственный сектор и сфера услуг также поддерживали рост занятости в последние годы, однако в то же время промышленный сектор демонстрировал менее высокие результаты.

По данным исследования рабочей силы, уровень занятости в государственном секторе Эстонии находится на одном из средних показателей по сравнению с другими европейскими странами, хотя в последние годы он и вырос.

По сравнению с другими европейскими странами Эстония вошла в число стран с более высоким уровнем безработицы, как и ряд наших важных торговых партнеров: Финляндия, Швеция, Литва и Латвия.