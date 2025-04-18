Банк Эстонии: покупательская способность улучшается

Большее число безработных в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года во многом обусловлено более активным поиском работы людей и меньшим количеством сокращений. Это свидетельствует, с одной стороны, об устойчивости рынка труда, но также и о том, что спрос на рабочую силу был слишком слабым, чтобы создавать новые рабочие места такими же темпами, как росло число соискателей, следует из данных Банка Эстонии.
В целом занятость в 2024 году снизилась. Хотя численность занятых в частном секторе больше не сокращалась такими же темпами, как раньше, в государственном секторе она больше не росла.
В обрабатывающей промышленности, которая сильнее всего и быстрее всего пострадала от экономического спада, где занятость в целом сократилась почти на 7%, численность занятых вернулась к небольшому росту в последние месяцы года, чему способствовало восстановление экономической активности и экспорта. Однако занятость продолжала снижаться в ряде других видов деятельности частного сектора, включая строительство и торговлю.
С другой стороны, в здравоохранении спрос на рабочую силу продолжал расти. В других европейских странах государственный сектор и сфера услуг также поддерживали рост занятости в последние годы, однако в то же время промышленный сектор демонстрировал менее высокие результаты.
По данным исследования рабочей силы, уровень занятости в государственном секторе Эстонии находится на одном из средних показателей по сравнению с другими европейскими странами, хотя в последние годы он и вырос.
По сравнению с другими европейскими странами Эстония вошла в число стран с более высоким уровнем безработицы, как и ряд наших важных торговых партнеров: Финляндия, Швеция, Литва и Латвия.
Рост средней заработной платы в 2024 году первоначально замедлился по сравнению с 2023 годом, но к концу года вновь ускорился. Частично это было связано со сроками выплаты заработной платы, которые осуществлялись в конце года до повышения подоходного налога, однако это не полностью объясняет ускорение роста заработной платы.
Рост заработной платы наиболее ускорился в частном секторе, где рабочая нагрузка на сотрудников могла немного увеличиться в связи с восстановлением экономики.
Требования работников по повышению заработной платы могли быть вызваны желанием компенсировать снижение покупательской способности, которое может повлечь за собой рост цен, до повышения налогов. Также возможно, что свою роль сыграла нехватка работников с необходимыми навыками, о чем свидетельствует тот факт, что рост заработной платы ускорился в ситуации, когда число ищущих работу превышает средний показатель. Покупательская способность заработной платы за последний год стремительно росла и сейчас даже превышает свой докризисный пик. По прогнозу Банка Эстонии, повышение налогов и ускорение роста цен временно замедлят рост покупательской способности домохозяйств в этом году, но в 2026 году она снова продолжит расти.