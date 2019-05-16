Йыхвиская мечта о музее может оказаться воздушным замком

О приведении в порядок старого здания вокзала уже с давних времен говорится в предвыборных обещаниях политиков перед местными выборами, однако до выполнения обещаний дело до сих пор не дошло.

Йыхви уже в течение некоторого времени планирует создать в пустующем сейчас здании железнодорожного вокзала региональный музей, однако сделать это будет не так уж просто, поскольку вопрос в том, где взять деньги.