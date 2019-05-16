Вс, 19.05.2019
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Йыхвиская мечта о музее может оказаться воздушным замком

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О приведении в порядок старого здания вокзала уже с давних времен говорится в предвыборных обещаниях политиков перед местными выборами, однако до выполнения обещаний дело до сих пор не дошло.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхви уже в течение некоторого времени планирует создать в пустующем сейчас здании железнодорожного вокзала региональный музей, однако сделать это будет не так уж просто, поскольку вопрос в том, где взять деньги. 

Волостное управление уже какое-то время ведет переписку с "Eesti Raudtee" и несколькими министерствами, чтобы получить здание железнодорожного вокзала в муниципальную собственность. Принципиального противостояния со стороны железнодорожной фирмы и государства не было, однако они хотят знать, что волость намерена предпринять с этим домом.

Музей и зал ожидания

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