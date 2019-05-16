Йыхвиская мечта о музее может оказаться воздушным замком

Йыхви уже в течение некоторого времени планирует создать в пустующем сейчас здании железнодорожного вокзала региональный музей, однако сделать это будет не так уж просто, поскольку вопрос в том, где взять деньги.
Волостное управление уже какое-то время ведет переписку с "Eesti Raudtee" и несколькими министерствами, чтобы получить здание железнодорожного вокзала в муниципальную собственность. Принципиального противостояния со стороны железнодорожной фирмы и государства не было, однако они хотят знать, что волость намерена предпринять с этим домом.