В Ночь музеев изучат орнаменты

Музейная ночь мызы Иллука сложится из разных орнаментов - музыкальных, художественных, азбучных и т.д. "Поскольку речь идет о мызе-школе, то программа исходит из темы образования. Выставку азбучных орнаментов составят из экспонатов коллекции азбук директора школы Аннели Богенс, причем самая старая азбука - ровесница здания мызы, издана в 1888 году. Кроме того, в гости к нам приедет автор азбуки "Öökull Öösikese aabits" Линда Тросс, которая и сама училась когда-то в иллукаской школе", - говорит администратор мызы Иллука Эне Раудар.

В 20 часов и 22 часа в Художественной галерее Нарвского музея начнутся бесплатные экскурсии по музею и подготовленной в сотрудничестве с Эстонским музеем прикладного искусства и дизайна выставке "Узоры: дизайн кренгольмского текстиля 1963-2005", знакомящей с продукцией Кренгольмской мануфактуры и ее художниками.

- На выставке представлено много образцов, но тем не менее это лишь маленькая подборка продукции Кренгольма за многие годы. Посетителей Ночи музеев призывают также дополнить выставку и музейные собрания - принести или прислать сохранившиеся личные фотоматериалы об использовании тканей Кренгольма, - говорит руководитель музейного мероприятия Михаил Переточкин.

По словам директора Ийзакуского музея Марики Оолберг, в Ночь музеев они хотят передать узоры и яркость красок Ида-Вирумаа через танцы, песни и цвета народных костюмов разных национальностей. "У нас сложилось очень хорошее сотрудничество с Круглым столом национальных меньшинств и благодаря этому разные культурные общества представят свою культуру. Например, белорус Руслан со своей семьей в Ночь музеев будет предлагать на месте чебуреки. Ийзакуские коллективы, прошедшие на большой праздник, покажут свои народные танцы", - говорит Оолберг.