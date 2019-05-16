ПЕРЕДОВИЦА: Музей ради музея?

Упорное стремление йыхвиских властей создать музей в пустующем много лет и разрушающемся здании железнодорожного вокзала поневоле вызывает много вопросов, на которые до сих пор логичных ответов нет.
Приведение здания вокзала в порядок было одним из основных предвыборных обещаний Центристской партии. Теперь, когда посты старейшины и председателя собрания в Йыхви уже год как в руках этой партии, им все сложнее становится увернуться от ответа - почему даже не взялись за выполнение своего обещания? Очевидно, поэтому и запустили гулять этот план.
К сожалению, до сих пор нет ясности, что такого исключительного будет в этом музее. Однако нет смысла создавать новый ничем не выдающийся музей, ведь их и без того много как в ближайших окрестностях, так и по всей Эстонии. Если музей не расскажет свою исключительную историю, способную затронуть большое количество родившихся в очень разных местах людей, то для содержателя музей станет, скорее, тяжким бременем, нежели источником радости. В Йыхви много гораздо более важных мест, куда стоило бы вложить общественные деньги, чем расходовать их на музей, не имеющий четкой культурной ценности и экономического смысла.
Хозяйственное управление музеями - дело сложное даже в случае, если музеи предлагают увлекательные занятия, как, например, шахта-музей или Полярный музей. В преддверии Ночи музеев стоит выразить признание всем тем, кто изо всех сил старается поддерживать жизнь в этих учреждениях. Однако постараться стоит и йыхвиским властям, хорошенько поразмыслив о том, какой музей они хотят сделать. А если хорошая мысль так и не придет, то очень хорошей мыслью будет сейчас его не делать.