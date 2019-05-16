ПЕРЕДОВИЦА: Музей ради музея?

Приведение здания вокзала в порядок было одним из основных предвыборных обещаний Центристской партии. Теперь, когда посты старейшины и председателя собрания в Йыхви уже год как в руках этой партии, им все сложнее становится увернуться от ответа - почему даже не взялись за выполнение своего обещания? Очевидно, поэтому и запустили гулять этот план.

К сожалению, до сих пор нет ясности, что такого исключительного будет в этом музее. Однако нет смысла создавать новый ничем не выдающийся музей, ведь их и без того много как в ближайших окрестностях, так и по всей Эстонии. Если музей не расскажет свою исключительную историю, способную затронуть большое количество родившихся в очень разных местах людей, то для содержателя музей станет, скорее, тяжким бременем, нежели источником радости. В Йыхви много гораздо более важных мест, куда стоило бы вложить общественные деньги, чем расходовать их на музей, не имеющий четкой культурной ценности и экономического смысла.