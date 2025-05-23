Вадим Белобровцев: в образовании довольно много проблем

Так что если мы понимаем, что у нас есть местные самоуправления, где львиная доля работающих там учителей не соответствует квалификационным требованиям, то это очень большая проблема. И на самом деле очень сложно обвинить в этой проблеме самоуправления, потому что они честно говорят: мы все перепробовали, но взять этих учителей неоткуда. Потому-то и нанимают людей, которые не имеют достаточной квалификации. И я думаю, что это определенно снижает качество нашего образования.

По моему мнению, эту реформу обязательно нужно пересмотреть, и те четвертые классы, которые в следующем году перейдут в пятый класс и им на смену придут снова те четвертые классы, где дети три года учились стопроцентно на русском языке, а теперь будут учиться стопроцентно на эстонском языке, - это на самом деле катастрофа. Именно это и должно быть исправлено в данной реформе.