Вадим Белобровцев: в образовании довольно много проблем

По мнению члена фракции Центристской партии ВАДИМА БЕЛОБРОВЦЕВА, в системе образования Эстонии накопилось много проблем.
Если министр говорила обо всех тех прекрасных вещах, которые происходят с нами и которые будут происходить в ближайшие годы, то кто-то должен сказать и о проблемах.
Проблем довольно много: подготовка молодого поколения учителей, нехватка квалифицированных учителей, зарплаты учителей - уже третий год они остаются практически на одном уровне, провал соглашения об образовании, потребности рынка труда и существующая в Эстонии система образования, которая больше не отвечает потребностям рынка труда, упорядочение школьной сети - школы или, по крайней мере, гимназические ступени закрываются, переход на эстоноязычное образование - там столько проблем, что даже не знаешь, с чего начать, школьное питание - требования растут, финансирование нет, слабая коммуникация и замещающая деятельность - школам дают какие-то задания, которые по сути являются замещающей деятельностью, а не настоящим образованием.
Итак, начнем с подготовки молодого поколения учителей. Я думаю, это самая острая проблема в Эстонии на данный момент. У нас довольно мало квалифицированных учителей.
"Как родитель я не в восторге от того, что детей обучают учителя, не имеющие соответствующей квалификации".Вадим Белобровцев
Министр ответила на мой вопрос и сказала, что она рада, что у нас в школах так много людей, не имеющих необходимой квалификации. Как родитель ребенка, который ходит в школу, и двух детей, которые ходят в детский сад, я не особо обрадуюсь, если моих детей будут учить люди, не имеющие соответствующей квалификации. Я думаю, что эстонские родители, чьи дети посещают школы и детские сады, тоже не очень рады этому.
Так что если мы понимаем, что у нас есть местные самоуправления, где львиная доля работающих там учителей не соответствует квалификационным требованиям, то это очень большая проблема. И на самом деле очень сложно обвинить в этой проблеме самоуправления, потому что они честно говорят: мы все перепробовали, но взять этих учителей неоткуда. Потому-то и нанимают людей, которые не имеют достаточной квалификации. И я думаю, что это определенно снижает качество нашего образования.
По моему мнению, эту реформу обязательно нужно пересмотреть, и те четвертые классы, которые в следующем году перейдут в пятый класс и им на смену придут снова те четвертые классы, где дети три года учились стопроцентно на русском языке, а теперь будут учиться стопроцентно на эстонском языке, - это на самом деле катастрофа. Именно это и должно быть исправлено в данной реформе.
Если министр говорит, что у нас в Эстонии лучшее образование в мире, я скажу, что, возможно, действительно одно из лучших. Но это не благодаря тому, что делает государство или министерство, а благодаря тому, что делают наши работники образования: учителя, руководители школ, опорные специалисты. Родители также вкладывают свое время и деньги.