В пользу уволенной из Йыхвиской библиотеки Ингрид Спитц взыскали годовую зарплату

Ингрид Спитц, которую нынешней весной решением Йыхвиского волостного управления уволили с должности директора Йыхвиской центральной библиотеки, обжаловала свое увольнение с комиссии по трудовым спорам, которая в среду признала действия волостного управления противоправными и взыскала в пользу Спитц компенсацию в размере зарплаты за год.
15 мая трудовая комиссия приняла решение, по которому признала юридически ничтожным решение Йыхвиского волостного управления об освобождении от должности директора Йыхвиской центральной библиотеки Ингрид Спитц, которую овинили в утрате доверия.
Тогдашний волостной старейшина Мартин Репинский объяснил увольнение Спитц тем, что она повредила авторитету волостного управления. До этого Репинский предложил директору библиотеки уволиться по собственному желанию, а в ответ пообещал ей компенсацию в размере шести месячных зарплат. Когда Спитц отказалась принять это предлодение, волостное управление оформило акт о ее увольнении и Реписнкий обосновал его тем обстоятельством, что директор библиотеки нанесла ущерб имиджу волостного управления, когда согласилась поговорить о случившемся с нею с прессой.
Сама Спитц сказала, что Репинский предложил ей компенсацию в размере шести месячных зарплат, сказав, что есои она даже выиграет в инспекции по труду, то получит оттуда не более трех месячных зарплат.
- Трудовая инспекция приняла такое смелое решение и в этой сумме компенсации учтен также моральный ущерб (на юридическом языке нематериальный ущерб - Э.К.).
По словам Спитц, представитель волости на заседание трудовой инспекции не пришел, однако волость в своем пистменом ответе просто возразила относительно нематериального требования. По словам эксдиректора библиотеки, она поняла, что волость не оспорила то, что ее освободили от должности не в согласии с законом.
- Это решение важно для того, чтобы люди не боялись, если работодатель скажет, что хочет беспричинно тебя уволить, и предложит какую-то компенсацию, утверждая, будто в трудовой инспекции все равно больше не получишь. Оно показывает, что у работника все же имеются какие-то права, если в его отношении допущены такие-то грубые нарушения, - отметила Спитц.
Волостное управление имеет право в течение 30 дней оспорить решение трудовой инспекции.