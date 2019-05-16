Йыхвиская волость вручит первые ратушные медали

Волостное управление на заседании 14 мая утвердило в качестве первых кавалеров йыхвиской ратушной медали руководителя по международным связям в сфере интеграции Министерства культуры и председателя правления Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа в связи с ее разносторонней культурной и общественной деятельностью на благо Йыхви, Арведа Йыгисоо за большой вклад в развитие жизни в Йыхви и восстановление независимого эстонского государства, а также местного предпринимателя Игоря Тюрина за развитие предпринимательства, что помогло Йыхви заявить о себе на мировой арене.
С 2005 года Йыхви присваивает звание почетного гражданина, вместе с которым вручается значок почетного гражданина Йыхви. Вместе с тем, по сообщению волостного управления, возникла также идея вручать медаль за заслуги, которая теперь наконец нашла воплощение в виде йыхвиской ратушной медали. К ратушной медали не прилагается денежная премия или иные блага. Медаль состоит из шелковой муаровой орденской ленты в цветах расположенного вертикально волостного флага и серебряной пластины. Основной элемент оформления ратушной медали - герб Йыхви образца 1938 года. На йыхвиском гербовом щите в качестве символов изображены три голубые ели и позолоченная голова благородного оленя.
Герб окружают стилизованные еловые ветви, на медали размещен девиз "Salus populi suprema lex" ("Благо народа - высший закон"). Автор дизайна йыхвиской ратушной медали - йыхвиский художник Калев Притс.
Йыхвиская ратушная медаль присуждается деятельным людям, оставившим свой след в развитии Йыхви. Первые ратушные медали вручат 18 мая, в День Йыхви, на торжественном приеме волостного старейшины в Йыхвиской ратуше.