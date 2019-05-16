Йыхвиская волость вручит первые ратушные медали

С 2005 года Йыхви присваивает звание почетного гражданина, вместе с которым вручается значок почетного гражданина Йыхви. Вместе с тем, по сообщению волостного управления, возникла также идея вручать медаль за заслуги, которая теперь наконец нашла воплощение в виде йыхвиской ратушной медали. К ратушной медали не прилагается денежная премия или иные блага. Медаль состоит из шелковой муаровой орденской ленты в цветах расположенного вертикально волостного флага и серебряной пластины. Основной элемент оформления ратушной медали - герб Йыхви образца 1938 года. На йыхвиском гербовом щите в качестве символов изображены три голубые ели и позолоченная голова благородного оленя.