Затерявшийся в путешествии житель Кохтла-Ярве благополучно разыскался

Полиция неделей ранее просила помощи в выяснении местонахождения Владислава (43), родственники которого не могли с ним связаться. Мужчина находился в дальней стране, вечером 29 марта должен был прилететь в Ригу, чтобы оттуда перебраться в Таллинн, однако куда-то пропал и не вернулся домой в Кохтла-Ярве.

Теперь, как сообщили 8 апреля, в полицию поступила информация о том, что Владислав уже вернулся в Эстонию и его видели в родных краях. Полиция проверила это сообщение и самостоятельно вышла на связь с мужчиной - тот действительно вернулся на родину, с ним все в порядке​.