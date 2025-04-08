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Затерявшийся в путешествии житель Кохтла-Ярве благополучно разыскался

Сотрудник полиции. Иллюстративное фото.
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

С конца марта разыскивавшийся в Эстонии и Латвии мужчина из Кохтла-Ярве нашелся живым и здоровым.

Полиция неделей ранее просила помощи в выяснении местонахождения Владислава (43), родственники которого не могли с ним связаться. Мужчина находился в дальней стране, вечером 29 марта должен был прилететь в Ригу, чтобы оттуда перебраться в Таллинн, однако куда-то пропал и не вернулся домой в Кохтла-Ярве.

Теперь, как сообщили 8 апреля, в полицию поступила информация о том, что Владислав уже вернулся в Эстонию и его видели в родных краях. Полиция проверила это сообщение и самостоятельно вышла на связь с мужчиной - тот действительно вернулся на родину, с ним все в порядке​.

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