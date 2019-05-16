МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.05-23.05

КУЛЬТУРА

Четверг, 16 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.

Пятница, 17 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.30 - танцевальное шоу 11-го сезона танцевального коллектива "Viis Tähte".

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Травиата", опера национальной оперы "Эстония". Билеты - 20-25 евро.

Суббота, 18 мая

* В Мяэтагузеском народном доме в 13.00 - концерт, посвященный 15-летию ансамбля русской народной песни "Калина красная".

* У Сондаской корчмы в 15.00 - V день танца женских групп Вирумаа.

* В Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a, Кохтла-Ярве) в 15.00 - "Лирическое настроение", весенний концерт академического женского хора "Лада". Вход свободный.

* В йыхвиской церкви св. Михаила с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев "Öös on mustreid". Хоровая музыка от Ахтмеской школы искусств, за органом музицируют Светлана Кекишева и Бригитта-Селестине Петропавлова. С национальной одеждой Йыхвиского кихельконда ознакомит группа народного танца "Геви". Вход свободный. Программа мероприятия: http://johvimuuseum.ee/uudised/

* В Синимяэском музее в Вайвара с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - весенний концерт "Вместе": хельсинкский смешанный хор "Lauttasaaren Laulajat" выступит с хором Нарвского общества ингерманландских финнов "Iloiset Ystävät". Вход свободный.

* На мызе Иллука в 18.00 - Ночь музеев.

* В Белом зале Музея сланца с 18.00 до 22.00 - Ночь музеев.

* В нарвской Александровской церкви с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев.

* В Художественной галерее Нарвского музея с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев.

* В Эстонском шахте-музее с 18.00 до 21.00 - Ночь музеев "Miljonite aastate vanused mustrid".

* В Музее Ийзакуского кихельконда с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев "Ida-Virumaa mustrid": концерт и выставка.

* В Силламяэском музее с 18.00 до 21.30 - Ночь музеев "Verstapostide mustrid".

Воскресенье, 19 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт "Весенние ритмы". Выступают Илья Масляков, Натали Смирнова, Виктория Катт, танцевальный ансамбль "Терек" (Таллинн). Вход свободный.

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - концерт творческих коллективов клуба, посвященный Дню Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Soolo 7", концерт Алена Везико. Билеты - 15-20 евро.

Четверг, 23 мая

* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Nukatuka metsarahvas", весенняя постановка театрального кружка "Käbid ja Kännud" по произведению Турбьёрна Эгнера. Вход свободный.

СПОРТ

Четверг, 16 мая

* Около Ахтмеского спортхолла с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас".

* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 18-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку, второй этап, дуэты.

Суббота, 18 мая

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 9.00 - "Eastman Charity Run".

* В Нарва-Йыэсууском порту в 10.00 - Нарва-Йыэсууская регата; день 1-й.

* В Доме спорта "Калев" (Силламяэ) в 10.00 - соревнования по художественной гимнастике.

* На карьере "Айду" в 11.45 - приключенческий поход.

* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - "Paide linnameeskond IV".