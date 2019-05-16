Вс, 19.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.05-23.05

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

В воскресенье, 19 мая в 19.00 в камерном зале Йыхвиского концертного дома - Ален Везико.

ФОТО: Youtube

Страница издается про поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.

КУЛЬТУРА

Четверг, 16 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.

Пятница, 17 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.30 - танцевальное шоу 11-го сезона танцевального коллектива "Viis Tähte".

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Травиата", опера национальной оперы "Эстония". Билеты - 20-25 евро.

Суббота, 18 мая

* В Мяэтагузеском народном доме в 13.00 - концерт, посвященный 15-летию ансамбля русской народной песни "Калина красная".

* У Сондаской корчмы в 15.00 - V день танца женских групп Вирумаа.

* В Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a, Кохтла-Ярве) в 15.00 - "Лирическое настроение", весенний концерт академического женского хора "Лада". Вход свободный. 

* В йыхвиской церкви св. Михаила с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев "Öös on mustreid". Хоровая музыка от Ахтмеской школы искусств, за органом музицируют Светлана Кекишева и Бригитта-Селестине Петропавлова. С национальной одеждой Йыхвиского кихельконда ознакомит группа народного танца "Геви". Вход свободный. Программа мероприятия: http://johvimuuseum.ee/uudised/

* В Синимяэском музее в Вайвара с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев.

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - весенний концерт "Вместе": хельсинкский смешанный хор "Lauttasaaren Laulajat" выступит с хором Нарвского общества ингерманландских финнов "Iloiset Ystävät". Вход свободный.

* На мызе Иллука в 18.00 - Ночь музеев.

* В Белом зале Музея сланца с 18.00 до 22.00 - Ночь музеев.

* В нарвской Александровской церкви с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев.

* В Художественной галерее Нарвского музея с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев.

* В Эстонском шахте-музее с 18.00 до 21.00 - Ночь музеев "Miljonite aastate vanused mustrid".

* В Музее Ийзакуского кихельконда с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев "Ida-Virumaa mustrid": концерт и выставка.

* В Силламяэском музее с 18.00 до 21.30 - Ночь музеев "Verstapostide mustrid".

Воскресенье, 19 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт "Весенние ритмы". Выступают Илья Масляков, Натали Смирнова, Виктория Катт, танцевальный ансамбль "Терек" (Таллинн). Вход свободный.

* В клубе "Ахтме" в 14.00 - концерт творческих коллективов клуба, посвященный Дню Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Soolo 7", концерт Алена Везико. Билеты - 15-20 евро.

Четверг, 23 мая

* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Nukatuka metsarahvas", весенняя постановка театрального кружка "Käbid ja Kännud" по произведению Турбьёрна Эгнера. Вход свободный.

СПОРТ

Четверг, 16 мая

* Около Ахтмеского спортхолла с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас".

* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 18-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку, второй этап, дуэты.

Суббота, 18 мая

* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 9.00 - "Eastman Charity Run".

* В Нарва-Йыэсууском порту в 10.00 - Нарва-Йыэсууская регата; день 1-й.

* В Доме спорта "Калев" (Силламяэ) в 10.00 - соревнования по художественной гимнастике.

* На карьере "Айду" в 11.45 - приключенческий поход.

* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - "Paide linnameeskond IV".

* В 17.00 от центра "Престоне" в Кохтла-Ярве (10 км), от мызы Кукрузе (5 км) и от перекрестка улиц Таммсааре и Раквере в Йыхви (1 км) стартует променадный забег Кохтла-Ярве - Йыхви. Финиш на Кесквяльяк в Йыхви. В программе и оздоровительная ходьба. Информация: www.jooksukalender.ee.

Воскресенье, 19 мая

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В Нарва-Йыэсууском порту в 11.00 - Нарва-Йыэсууская регата; день 2-й.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат "Viru SK" по петанку; трио. 

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Калев" (Силламяэ).

Вторник, 21 мая

* В Эстонском шахте-музее в Кохтла-Нымме в 18.00 - соревнования по спортивному ориентированию им. Рихарда Роодена.

Среда, 22 мая

* На тропе здоровья в "Эккекюла" в Нарве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских вечеров на горных велосипедах.

* На стадионе "Кренгольм" (Нарва) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Maardu linnameeskond". 

Четверг, 23 мая

* В Конью с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Четверг, 16 мая

* В Рооду в 17.00 - начало работ по очистке реки Пуртсе. Презентация текущих работ, вопросы и ответы. Местные музыканты создают настроение на мероприятии.

Пятница, 17 мая

* В Куртнаском молодежном центре в 18.00 - семейный день.

Суббота, 18 мая

* В различных местах Ида-Вирумаа - мероприятия в рамках проекта "Из столицы в приграничный город". Информация: www.pealinnastpiirilinna.ee. 

* В Йыхви с 10.00 - День Йыхви. Информация: johvi.ee.

* На площадке Фёренхофа в Тойла (рядом со спа-центром) с 10.00 до 16.00 - весенняя ярмарка.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат для 4-10-летних "День Йыхви и йыхвиские узоры".

* У йыхвиской церкви св. Михаила в 19.15 в рамках Ночи музеев - охота за сокровищами для детей.

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - шоу-программа для взрослых "Танцы-обниманцы". Билет - 13 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee. Предварительная регистрация по тел. 5668 4792, 332 2061.

Воскресенье, 19 мая

* В различных местах Ида-Вирумаа - мероприятия в рамках проекта "Из столицы в приграничный город". Информация: www.pealinnastpiirilinna.ee.

Понедельник, 20 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - швейная мастерская "Шьем подушку". Изготовим новые лоскутные подушки для юных читателей детского отделения библиотеки. Информация по тел. 337 0536, отделение детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.

Среда, 22 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из металлических молний. Участникам захватить с собой молнии. Информация по тел. 337 0536, отделение детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ