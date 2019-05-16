МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 16.05-23.05

Страница издается про поддержке "Kultuurkapital". Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.
КУЛЬТУРА
Четверг, 16 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.
Пятница, 17 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.30 - танцевальное шоу 11-го сезона танцевального коллектива "Viis Tähte".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Травиата", опера национальной оперы "Эстония". Билеты - 20-25 евро.
Суббота, 18 мая
* В Мяэтагузеском народном доме в 13.00 - концерт, посвященный 15-летию ансамбля русской народной песни "Калина красная".
* У Сондаской корчмы в 15.00 - V день танца женских групп Вирумаа.
* В Белом зале Музея сланца (ул. Тууслари, 18a, Кохтла-Ярве) в 15.00 - "Лирическое настроение", весенний концерт академического женского хора "Лада". Вход свободный.
* В йыхвиской церкви св. Михаила с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев "Öös on mustreid". Хоровая музыка от Ахтмеской школы искусств, за органом музицируют Светлана Кекишева и Бригитта-Селестине Петропавлова. С национальной одеждой Йыхвиского кихельконда ознакомит группа народного танца "Геви". Вход свободный. Программа мероприятия: http://johvimuuseum.ee/uudised/
* В Синимяэском музее в Вайвара с 17.00 до 22.00 - Ночь музеев.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 - весенний концерт "Вместе": хельсинкский смешанный хор "Lauttasaaren Laulajat" выступит с хором Нарвского общества ингерманландских финнов "Iloiset Ystävät". Вход свободный.
* На мызе Иллука в 18.00 - Ночь музеев.
* В Белом зале Музея сланца с 18.00 до 22.00 - Ночь музеев.
* В нарвской Александровской церкви с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев.
* В Художественной галерее Нарвского музея с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев.
* В Эстонском шахте-музее с 18.00 до 21.00 - Ночь музеев "Miljonite aastate vanused mustrid".
* В Музее Ийзакуского кихельконда с 18.00 до 23.00 - Ночь музеев "Ida-Virumaa mustrid": концерт и выставка.
* В Силламяэском музее с 18.00 до 21.30 - Ночь музеев "Verstapostide mustrid".
Воскресенье, 19 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 14.00 - концерт "Весенние ритмы". Выступают Илья Масляков, Натали Смирнова, Виктория Катт, танцевальный ансамбль "Терек" (Таллинн). Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - концерт творческих коллективов клуба, посвященный Дню Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Soolo 7", концерт Алена Везико. Билеты - 15-20 евро.
Четверг, 23 мая
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Nukatuka metsarahvas", весенняя постановка театрального кружка "Käbid ja Kännud" по произведению Турбьёрна Эгнера. Вход свободный.
СПОРТ
Четверг, 16 мая
* Около Ахтмеского спортхолла с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас".
* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 18-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку, второй этап, дуэты.
Суббота, 18 мая
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 9.00 - "Eastman Charity Run".
* В Нарва-Йыэсууском порту в 10.00 - Нарва-Йыэсууская регата; день 1-й.
* В Доме спорта "Калев" (Силламяэ) в 10.00 - соревнования по художественной гимнастике.
* На карьере "Айду" в 11.45 - приключенческий поход.
* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Силламяэ" - "Paide linnameeskond IV".
* В 17.00 от центра "Престоне" в Кохтла-Ярве (10 км), от мызы Кукрузе (5 км) и от перекрестка улиц Таммсааре и Раквере в Йыхви (1 км) стартует променадный забег Кохтла-Ярве - Йыхви. Финиш на Кесквяльяк в Йыхви. В программе и оздоровительная ходьба. Информация: www.jooksukalender.ee.
Воскресенье, 19 мая
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Нарва-Йыэсууском порту в 11.00 - Нарва-Йыэсууская регата; день 2-й.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат "Viru SK" по петанку; трио.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Калев" (Силламяэ).
Вторник, 21 мая
* В Эстонском шахте-музее в Кохтла-Нымме в 18.00 - соревнования по спортивному ориентированию им. Рихарда Роодена.
Среда, 22 мая
* На тропе здоровья в "Эккекюла" в Нарве в 18.00 - этап Ида-Вирумааских вечеров на горных велосипедах.
* На стадионе "Кренгольм" (Нарва) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Maardu linnameeskond".
Четверг, 23 мая
* В Конью с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 16 мая
* В Рооду в 17.00 - начало работ по очистке реки Пуртсе. Презентация текущих работ, вопросы и ответы. Местные музыканты создают настроение на мероприятии.
Пятница, 17 мая
* В Куртнаском молодежном центре в 18.00 - семейный день.
Суббота, 18 мая
* В различных местах Ида-Вирумаа - мероприятия в рамках проекта "Из столицы в приграничный город". Информация: www.pealinnastpiirilinna.ee.
* В Йыхви с 10.00 - День Йыхви. Информация: johvi.ee.
* На площадке Фёренхофа в Тойла (рядом со спа-центром) с 10.00 до 16.00 - весенняя ярмарка.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат для 4-10-летних "День Йыхви и йыхвиские узоры".
* У йыхвиской церкви св. Михаила в 19.15 в рамках Ночи музеев - охота за сокровищами для детей.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - шоу-программа для взрослых "Танцы-обниманцы". Билет - 13 евро. Информация: www.ahtmeklubi.ee. Предварительная регистрация по тел. 5668 4792, 332 2061.
Воскресенье, 19 мая
* В различных местах Ида-Вирумаа - мероприятия в рамках проекта "Из столицы в приграничный город". Информация: www.pealinnastpiirilinna.ee.
Понедельник, 20 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - швейная мастерская "Шьем подушку". Изготовим новые лоскутные подушки для юных читателей детского отделения библиотеки. Информация по тел. 337 0536, отделение детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.
Среда, 22 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из металлических молний. Участникам захватить с собой молнии. Информация по тел. 337 0536, отделение детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.