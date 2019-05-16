Новым руководителем Ида-Вируской экспертной группы "Капитала культуры" стал Владимир Высоцкий

В новый состав экспертной группы, утвержденный на следующие два года, вошли координатор Ида-Вирумааского союза самоуправлений Арно Россман, директор Силламяэской музыкальной школы Владимир Высоцкий, директор Нарвского музея Иво Пости, руководитель Алутагузеского центра интересов Кяролин Круут и завуч Кивиылиской школы искусств Каарин Аамер.

Второй год подряд членами группы являются Пости, Высоцкий и Аамер. В предыдущий состав входили также руководитель в сфере культуры Йыхвиской волости Анне Уттендорф, являвшаяся также председателем группы, и главный тренер НКО "Алутагузеский лыжный клуб", тренер по лыжному кроссу и преподаватель Йыхвиской спортшколы, а также тренер по лыжному кроссу Тойлаского центра культуры и спорта Янек Валлимяэ. Быть членом экспертной группы можно максимум два срока подряд.

Новоиспеченный председатель Ида-Вируской экспертной группы Высоцкий сказал "Северному побережью", что на этой должности возникает хороший обзор всего культурного ландшафта уезда.

- Как музыкант я сталкивался, может, больше с музыкальной стороной, но если ты входишь в экспертную группу, то должен быть в курсе других областей - таких как театральное и изобразительное искусство, спорт. Поскольку у меня есть желание иметь более целостную картину, то считаю, что занимаю правильный пост. Уже предыдущий состав был очень хороший: работа велась продуктивно и собрания проходили, скорее, в дружеской атмосфере. Внутренних конфликтов не возникало, и надеюсь, что с новым составом мы сможем продолжить таким же образом, - сказал Высоцкий.

Музыкант, и сам избиравшийся, например, ида-вируским деятелем года 2017, находит, что раздача знаков признания, которой экспертная группа занимается наряду с прочим, очень важна. "В признании нуждается каждый - это очевидно. Для меня титул деятеля года был очень важен. Это показывает, что твою деятельность замечают, причем на уровне не только городка, но и уезда", - говорит Высоцкий.

Новые ходатайства о финансировании культурных проектов на предстоящий период финансирования ждут до 20 мая. С 15 апреля этого года действует обновленный порядок распределения денег, с которым можно ознакомиться на домашней странице "Капитала культуры" www.kulka.ee.