Вс, 19.05.2019
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В Таммику появится многофункциональная спортивно-игровая площадка

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Так сейчас выглядит площадка в центре Таммику. Через пару месяцев здесь будет совсем другая картина.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В поселке Таммику Йыхвиской волости в течение ближайших месяцев появится многофункциональная площадка, которая предложит возможности для игр детям, а также различные занятия для взрослых - начиная с игр с мячом и заканчивая силовыми тренировками.

Курирующая проект со стороны Йыхвиского волостного управления советник по вопросам образования, культуры и социальной работы Мария Лаанемяэ сказала, что проект, стартовавший еще в начале 2017 года и финансируемый в основном из меры "Leader" Европейского союза, на сегодня продвинулся так далеко, что в конце мая должны начать работы на месте и приступить к укладке покрытий.

Летом будет готово 

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