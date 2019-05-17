В Таммику появится многофункциональная спортивно-игровая площадка

Курирующая проект со стороны Йыхвиского волостного управления советник по вопросам образования, культуры и социальной работы Мария Лаанемяэ сказала, что проект, стартовавший еще в начале 2017 года и финансируемый в основном из меры "Leader" Европейского союза, на сегодня продвинулся так далеко, что в конце мая должны начать работы на месте и приступить к укладке покрытий.