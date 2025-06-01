Акция RMK по раздаче саженцев в Ида-Вирумаа привлекла желающих со всей Эстонии

Рассчитанная на два дня, раздача бесплатных саженцев окончилась раньше срока, так как желающих оказалось слишком много. В одни руки выдавали до 40 мешков саженцев (примерно 3000 штук).

"Люди приехали из всех уголков Эстонии - из Пыльвамаа, Ляэнемаа, почти все уезды охвачены. Люди говорят, что в основном для леса берут их", - рассказал руководитель лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.