Акция RMK по раздаче саженцев в Ида-Вирумаа привлекла желающих со всей Эстонии

Организованная Центром управления государственными лесами (RMK) раздача саженцев ели в деревне Аллику привлекла людей со всей страны, пишет rus.err.
Рассчитанная на два дня, раздача бесплатных саженцев окончилась раньше срока, так как желающих оказалось слишком много. В одни руки выдавали до 40 мешков саженцев (примерно 3000 штук).
"Люди приехали из всех уголков Эстонии - из Пыльвамаа, Ляэнемаа, почти все уезды охвачены. Люди говорят, что в основном для леса берут их", - рассказал руководитель лесоводческой службы RMK Тоомас Вяэт.
Изначально саженцы предназначались для посадки в государственном лесу, но мест для высадки не нашлось, поскольку объемы вырубки сократились быстрее, чем планировалось. Поэтому в RMK решили раздать заранее приобретенные саженцы всем желающим.