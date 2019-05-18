ОПРОС: Нужен ли Йыхви свой волостной музей?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Роман ИВАНОВ: - Музей - дело хорошее. Всегда нужен, в каждом городе было бы хорошо иметь такое место. Лично мне всегда история интересна, когда куда-то еду, как правило, захожу в местный музей. Хотя думаю, что музеи больше привлекают туристов, чем местных жителей.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эркки КАРЬЯ: - Нужен. Конечно, есть маленький музей в церкви Михкли, а в Кохтла-Ярве - Музей сланца. Мне нравится Ийзакуский музей тоже. Но если создавать музей в Йыхви, то надо, чтобы там была информация в более широком объеме, а не только об Йыхви. Стоит обдумать, в каком объеме его создавать.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Вера САПОНЕНКО: - Не знаю, что ответить на этот вопрос. Если задействовать старый железнодорожный вокзал - хорошо, хоть пустовать не будет. Но мне кажется, он все-таки находится в стороне - не каждый пойдет. Сама уже не хожу по музеям, а раньше интересно было. Все хорошее людям нужно, и городской музей - это хорошо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Людмила БОЛЬШАКОВА: - Нужен. Потому что всегда хорошо, когда в городе есть куда сходить. Я уже пенсионерка, свободного времени много, с удовольствием сходила бы посмотреть выставки, поучаствовать в мероприятиях. Прекрасно, если бы в здании вокзала появилось новое место для активного досуга - читала об этом в газете.