Силламяэский музей превратится в курзал

В музейную ночь 18 мая силламяэские музейщики представят необычную коллекцию и окунут гостей в атмосферу прошлых веков.
Тема музейной ночи в Эстонии "Орнаменты в ночи" побудила инициативных сотрудников Силламяэского музея поискать оригинальные исторические узоры, и они нашли их на верстовых столбах. Открытие этой уникальной выставки состоится в субботний вечер.
- Мимо нашего города когда-то проходил Ревельский почтовый тракт, и узоры верстовых столбов мелькали перед глазами путешественников, - сказала директор Аала Гитт. - Их разнообразие мы и представим на новой выставке. В XIX-XX веках около дороги стоял курзал Силламяги, в который мы и решили превратить свой дом в субботу. Постараемся воссоздать атмосферу того места и времени, приглашаем всех желающих присоединиться к нам и, может быть, вместе с нами пережить чувства путешественников прежних веков.
С 18.00 до 19.00 гостей принимает "Почта", в каллиграфической мастерской "Опочтарение" хозяйничать будет художник Аала Гитт. В 19.30 распахнет двери "Чайная", а в 20.00 - танцзал, где желающие смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе. В этот же вечер здесь можно встретиться даже с музейными крысами - кукольный спектакль "Волшебные следы" начинается в 19.00. Но так как количество мест в зале ограничено, желающих увидеть представление просят предварительно зарегистрироваться.