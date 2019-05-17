Силламяэский музей превратится в курзал

Тема музейной ночи в Эстонии "Орнаменты в ночи" побудила инициативных сотрудников Силламяэского музея поискать оригинальные исторические узоры, и они нашли их на верстовых столбах. Открытие этой уникальной выставки состоится в субботний вечер.

- Мимо нашего города когда-то проходил Ревельский почтовый тракт, и узоры верстовых столбов мелькали перед глазами путешественников, - сказала директор Аала Гитт. - Их разнообразие мы и представим на новой выставке. В XIX-XX веках около дороги стоял курзал Силламяги, в который мы и решили превратить свой дом в субботу. Постараемся воссоздать атмосферу того места и времени, приглашаем всех желающих присоединиться к нам и, может быть, вместе с нами пережить чувства путешественников прежних веков.