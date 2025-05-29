Малин Пихлапуу создает картины из дерева

В Йыхвиском концертном доме открылась уникальная выставка картин "За горами". Малин Пихлапуу находит вдохновение в окружающей природе, а красками для нее являются разные породы дерева. Ее удивительные творения можно увидеть до 20 июня.
Малин Пихлапуу родилась в 1992 году в Пылва. Окончила лесной факультет Университета естественных наук. По ее словам, деревьями увлекалась всегда, но создавать искусство из этого материала начала пять лет назад.
- Дерево - это основа для работы, - объясняет она. - Проектирую различные узоры из деревянных реек на фанерной доске, в основном использую ясень, осину, ольху и дуб. Все начинается с подробных рисунков, которые определяют структуру и сложность картины. Меня увлекает процесс создания, но при этом техническая сложность даже больше, чем конечный результат. Черпаю вдохновение из природы, музыки и, прежде всего, из материалов, которые использую. Уникальность текстуры древесины чрезвычайно завораживает.
Выставка "За горами" представляет работы автора за последние несколько лет. Это рассказ о поиске свободы и мира внутри себя. Изображения гор, рассматриваемые с разных сторон. При просмотре Малин рекомендует перемещать взгляд даже миллиметр за миллиметром, потому что все имеет значение: тепло материала создает ощущение защищенности, которое расслабляет и успокаивает чувства. Уникальность и разнообразие текстуры древесины, изменения цвета создают в каждой планке свой собственный мир.