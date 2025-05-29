Малин Пихлапуу создает картины из дерева

Малин Пихлапуу родилась в 1992 году в Пылва. Окончила лесной факультет Университета естественных наук. По ее словам, деревьями увлекалась всегда, но создавать искусство из этого материала начала пять лет назад.

- Дерево - это основа для работы, - объясняет она. - Проектирую различные узоры из деревянных реек на фанерной доске, в основном использую ясень, осину, ольху и дуб. Все начинается с подробных рисунков, которые определяют структуру и сложность картины. Меня увлекает процесс создания, но при этом техническая сложность даже больше, чем конечный результат. Черпаю вдохновение из природы, музыки и, прежде всего, из материалов, которые использую. Уникальность текстуры древесины чрезвычайно завораживает.