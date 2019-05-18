Адвокат одержавшей на этой неделе в комиссии по трудовым спорам победу над Йыхвиской волостью бывшего директора центральной библиотеки Ингрид Спитц Тынис Лооритс надеется, что данное решение заставит Йыхвиское волостное управление впредь воздерживаться от практики, когда от работников пытаются незаконно избавиться, предлагая компенсацию.

15 мая комиссия по трудовым спорам вынесла решение, по которому увольнение Ингрид Спитц в марте этого года признали противоправным и обязали волость выплатить экс-директору в виде компенсации материального и морального ущерба 12 месячных зарплат. Представитель Ингрид Спитц в комиссии по трудовым спорам адвокат Тынис Лооритс сказал "Северному побережью", что не удивился, когда комиссия востребовала в пользу Спитц компенсацию в размере годовой зарплаты.