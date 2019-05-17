ФОТО ДНЯ: В Йыхви состязались юные велосипедисты

В четверг в Йыхви состязались юные велосипедисты из одиннадцати школ уезда. В рамках соревнования "Vigurivänt" молодых велосипедистов обучают уже почти два десятилетия, и можно надеяться, что более умелое управление велосипедом и знание ПДД помогли предотвратить немало аварий.
Соревнование началось, как и всегда, с проверки теоретических знаний, после чего выставленные каждой школой команды из четырех человек демонстрировали свои умения на трассе с препятствиями. Судя по школьным парковкам, велосипеды как средство передвижения очень популярны как на селе, так и в городе.
Представители местного отделения полиции рассказали молодежи об особенностях движения на местных дорогах. Сформировавшаяся на протяжении столетий сеть дорог, к сожалению, не является образцовой и имеет особенности, о которых участник дорожного движения должен знать. К примеру, в Йыхви к числу опасных мест относится туннель, поскольку уклон позволяет велосипедисту развить большую скорость, в то время как туннель скрывает тех, кто движется ему навстречу, а ведь они тоже могут мчаться сломя голову.
Лучшей велосипедной командой Ида-Вирумаа и уездным победителем "Vigurivänt" стала Тойлаская гимназия, опередившая Мяэтагузескую школу и нарвскую Кесклиннаскую гимназию.