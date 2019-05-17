ФОТО ДНЯ: В Йыхви состязались юные велосипедисты

Соревнование началось, как и всегда, с проверки теоретических знаний, после чего выставленные каждой школой команды из четырех человек демонстрировали свои умения на трассе с препятствиями. Судя по школьным парковкам, велосипеды как средство передвижения очень популярны как на селе, так и в городе.

Представители местного отделения полиции рассказали молодежи об особенностях движения на местных дорогах. Сформировавшаяся на протяжении столетий сеть дорог, к сожалению, не является образцовой и имеет особенности, о которых участник дорожного движения должен знать. К примеру, в Йыхви к числу опасных мест относится туннель, поскольку уклон позволяет велосипедисту развить большую скорость, в то время как туннель скрывает тех, кто движется ему навстречу, а ведь они тоже могут мчаться сломя голову.