Вс, 19.05.2019
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Человек должен иметь возможность жить достойной жизнью у себя дома

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Хяли Тарум, заведующая отделом попечительства Министерства социальных дел.

ФОТО: SCANPIX

Человеку, нуждающемуся в уходе, следует в первую очередь предлагать те услуги, которые поддерживают его самостоятельное проживание у себя дома - это основа новой системы долгосрочного ухода. Дом попечения должен быть последней соломинкой, когда человек уже не справляется дома сам, без поддержки и помощи.

В Эстонии число людей, ухаживающих за близкими, сравнимо с населением города Нарвы. Это люди, которые поддерживают близкого им человека и помогают ему, отрывая время от прочих повседневных дел. Многие из них находятся в вынужденной ситуации, поскольку из-за отсутствия опорных услуг им приходится самим заботиться о своих близких.

Нередко это означает переезд под одну крышу с нуждающимся в помощи и отказ - частичный или полный - от своих прочих занятий. С другой стороны, из-за отсутствия необходимой помощи людей по-прежнему слишком легко отправляют в дома попечения. Вместе с тем доля собственного участия пожилого человека или его семьи в оплате места в доме попечения в 2010 году составляла 65%, а к 2017 году - уже 78%.

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