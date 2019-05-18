Человек должен иметь возможность жить достойной жизнью у себя дома

Человеку, нуждающемуся в уходе, следует в первую очередь предлагать те услуги, которые поддерживают его самостоятельное проживание у себя дома - это основа новой системы долгосрочного ухода. Дом попечения должен быть последней соломинкой, когда человек уже не справляется дома сам, без поддержки и помощи.
В Эстонии число людей, ухаживающих за близкими, сравнимо с населением города Нарвы. Это люди, которые поддерживают близкого им человека и помогают ему, отрывая время от прочих повседневных дел. Многие из них находятся в вынужденной ситуации, поскольку из-за отсутствия опорных услуг им приходится самим заботиться о своих близких.