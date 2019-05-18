Человек должен иметь возможность жить достойной жизнью у себя дома

В Эстонии число людей, ухаживающих за близкими, сравнимо с населением города Нарвы. Это люди, которые поддерживают близкого им человека и помогают ему, отрывая время от прочих повседневных дел. Многие из них находятся в вынужденной ситуации, поскольку из-за отсутствия опорных услуг им приходится самим заботиться о своих близких.

Нередко это означает переезд под одну крышу с нуждающимся в помощи и отказ - частичный или полный - от своих прочих занятий. С другой стороны, из-за отсутствия необходимой помощи людей по-прежнему слишком легко отправляют в дома попечения. Вместе с тем доля собственного участия пожилого человека или его семьи в оплате места в доме попечения в 2010 году составляла 65%, а к 2017 году - уже 78%.