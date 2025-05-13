ПЕРЕДОВИЦА Воздадим должное эстонской полиции

Хотя конфликт настроений и ценностей становится 9 мая более ярко видимым и ощутимым, чем в любой другой день, но люди - будь то собравшиеся на Ратушной площади, где отмечали День Европы, или на речном променаде, где часть собравшихся даже не скрывают, что являются патриотами ведущей кровавую войну в Украине России, - могли чувствовать себя в безопасности.

То, что в уличной картине не бросались в глаза агрессивные или переборщившие с алкоголем люди, во многом стало результатом мастерской работы эстонской полиции. Как и то, что даже немногочисленные попытки вынести запрещенную символику в общественное пространство, конкретно и элегантно подавлялись в самом зародыше, не давая противоположному лагерю повода упрекать полицию за необоснованное применение силы. Это является также результатом многолетней работы, ведь эстонское государство сумело себя поставить и объяснить, что правила существуют для того, чтобы их выполнять, и на их нарушение сквозь пальцы смотреть не будут.

То, что душе значительной части нарвитян, а также жителей Таллинна, Силламяэ или Кохтла-Ярве близки Россия и деяния ее диктатора, может вызвать скачок давления у многих эстоноземельцев, когда они воочию либо на фотографиях и в видеороликах увидят ту картину, которая открывалась 9 мая на берегу реки Нарвы. Но в то же время в этом не должно быть чего-то неожиданного, если посмотреть на результаты исследований, подтверждающих, что примерно трети русскоязычных жителей Эстонии путинское правление нравится.